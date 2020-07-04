Датский эксперт: рядовые россияне голосовали за насущные вещи, а не за новый срок Путина
Эксперт по России Флемминг Сплисбоэль из Датского института международных исследований ничуть не сомневается, что референдум в России затеяли, чтобы обеспечить Владимиру Путину возможность оставаться президентом до 2036 года. «Я считаю, что именно это было целью с самого начала. Если бы он не собирался остаться, не факт, что стали бы вносить какие-то изменения в Конституцию», — подчеркнул Сплисбоэль в интервью датскому изданию Jyllands-Posten.
Фактически все поправки в Конституцию РФ уже были одобрены Госдумой, а голосование носит рекомендательный характер, поясняется в статье. Правда, президент Путин пообещал, что именно результаты всенародного голосования будут определять легитимность новых изменений. А чтобы привлечь больше внимания избирателей, в единый пакет объединили самые разные вопросы, касающиеся условий жизни в стране, отметил Сплисбоэль.
«Рядовому россиянину пришлось голосовать за самые, по его мнению, насущные вещи. Речь шла о множестве различных вопросов, собранных в единый пакет», — пояснил эксперт в интервью Jyllands-Posten. Конечно же, многих россиян интересуют дополнительные социальные выплаты для семей с детьми и пенсионеров, запрет на однополые браки и вписанная в Конституцию «вера в Бога», констатировал Сплисбоэль.
Как полагает эксперт, некоторые «символические вопросы» были включены в общий пакет поправок, чтобы гарантировать, что решение по ним нельзя будет поменять впоследствии, — например, запрет на однополые браки. Ведь формально брак между двумя мужчинами или двумя женщинами запрещён в России и сегодня. Но когда это отдельно запишут и в Конституцию, то будущим политикам станет гораздо труднее изменить ситуацию, поясняется в статье.
В итоге российские избиратели в основной массе проголосовали за поправки в Конституцию, и теперь их лидер сможет остаться у власти ещё на 16 лет, отмечается в статье. В то же время сам 67-летний Путин пока не объявлял напрямую, что собирается баллотироваться ещё на два президентских срока — он лишь заявил, что «не исключает» этого, напоминает Jyllands-Posten.
В то же время сам Сплисбоэль не верит в то, что Путин действительно сможет продержаться у власти на протяжении следующих 16 лет. «Думаю, он останется ещё на один срок. Но затем начнёт политически и морально уставать», — заключил эксперт в интервью Jyllands-Posten.
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