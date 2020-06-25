ORF: в России стартует голосование по самым масштабным поправкам в Конституцию

В России началось голосование по самому масштабному в истории страны изменению конституции, сообщает ORF. Чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, оно продлится неделю. Также на участках соблюдены гигиенические меры предосторожности: рядом со столами регистрации и одноразовыми ручками стоят бутылки с дезинфицирующим средством.

В России сегодня стартует народное голосование по самому масштабному в истории страны изменению Конституции. Оно позволит президенту Путину остаться на своём посту до 2036 года. Он хочет остаться главой государства до конца своей жизни, критикует оппозиция. В связи с пандемией коронавируса граждане могут отдать свой голос в течение недели. Таким образом получится избежать массового скопления людей на избирательных участках.

На избирательных участках появились новые принадлежности. Рядом со столами регистрации и одноразовыми ручками стоят бутылки с дезинфицирующим средством. Все гигиенические меры предосторожности соблюдены, пытаются успокоить органы, ответственные за проведение голосования.

По поправкам к Конституции могут проголосовать больше 110 миллионов человек. Мобильные избирательные участки находятся в пути, чтобы люди могли отдать свой голос из дома. Из-за пандемии коронавируса, которым на данный момент заразилось уже 600 000 россиян, голосование перенесли, хотя изначально его планировалось провести в конце апреля.

Критики выражают недовольство, что в преддверии голосования не было возможности провести общественную дискуссию. По мнению оппозиции, после изменения Конституции президент собирается существенно расширить свою власть. Он же эту критику отвергает, поясняя, что полномочия президента, напротив, будут урезаны.

Дата выхода в эфир 25 июня 2020 года.