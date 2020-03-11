Bild: Путин проложил себе дорогу к «суперпрезидентству»

Поправки в конституцию об обнулении сроков президентства открывают главе Кремля Владимиру Путину дорогу к переизбранию, пишет Bild. Причём реформы также предполагают расширение полномочий главы государства, так что это уже будет не просто президентство, а «суперпрезидентство», отмечает немецкое издание.
Российский парламент одобрил во втором чтении реформы конституции, предложенные главой Кремля Владимиром Путиным, пишет Bild. В частности — отмену ограничения президентских сроков. 382 депутата в Думе проголосовали за, ни один — против, и 44 воздержались. Противники изменений считают, что таким образом глава Кремля хочет закрепить за собой власть и в 2024 году. Также многие видят в произошедшем косвенное подтверждение тому, что Путин всё-таки собирается баллотироваться на следующих выборах.
Сам президент поправку об обнулении сроков поддержал — «при условии, что Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Конституции». Также глава Кремля напомнил, что это возможно лишь в том случае, если 22 апреля россияне проголосуют в пользу этой и других поправок. В новой конституции полномочия президента страны станут ещё шире. Поэтому многие считают, что в результате всего произошедшего Путин станет теперь «суперпрезидентом», заключает немецкое издание.
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