Экс-советница Трампа об изменениях в Конституции: Путин пытается избежать дестабилизации после развала сделки с ОПЕК
Собирается ли Владимир Путин править вечно? Учитывая, что сам российский лидер поддержал поправку, снимающую ограничение на количество президентских сроков, ответ на этот вопрос крайне интересует Россию. В случае принятия подобных поправок в Конституцию Путин сможет остаться на пятый или даже шестой срок. Своё мнение на этот счёт в интервью NPR высказала Фиона Хилл — ведущий эксперт по Путину и в прошлом главный советник Трампа по России. По её словам, с помощью подобного шага Путин пытается сохранить стабильность, прогнозируемость, а также воспользоваться удачным моментом.
«Очень интересно то, что об этом (о поправках. — ИноТВ) стало известно на фоне разногласий между Россией и Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК насчёт сокращения уровня нефтедобычи, а также, очевидно, на фоне пандемии коронавируса, потрясшей рынки», — отметила Хилл.
Аналитик уверена, что Путин выбрал время для выдвижения этой инициативы далеко не случайно. «Путин превратился в «тёмную лошадку» в рамках собственной системы. Если он уйдёт, этот поступок будет воспринят как дестабилизирующий фактор, и данная инициатива выглядит, как попытка отложить неизбежное. Он определённо не будет жить вечно, и в какой-то момент в будущем, даже если это произойдёт после 2024 года по мере приближения к 2036-ому, мы вновь сыграем в ту же самую игру. Эта игра о том, что вся система может потерять устойчивость в том случае если под рукой не окажется чёткого плана по преемственности», — отметила Хилл.
По мнению специалиста, на данный момент российский лидер пытается прощупать почву. «Мне кажется, что они сейчас будут следить за реакцией людей — не только посторонних, учитывая, что все мы отвлеклись на коронавирус, и, во многом, также и на наш собственный сезон политических кампаний, — но и за действиями элит, причём не только тех, кто представлен в Думе, но и бизнесменов и лиц, которые встроены в систему или имеют к ней какое-либо отношение, а также, по большому счёту, за реакцией российского населения в целом», — подчеркнула она.
При этом Фиона Хилл не считает, что в том случае если Путин захочет остаться президентом, то так непременно и случится. «Здесь есть небольшой знак вопроса. Я хочу сказать, что на 22 апреля запланировано голосование. Если явка окажется по-настоящему низкой, то тогда возникнут сомнения насчёт легитимности этого голосования в долгосрочной перспективе, а также насчёт опросов, потому что население постоянно опрашивают, чтобы узнать его настрой и о любых намёках на проблемы. Не исключено, что если в фокусных группах и в ходе прочих опросных мероприятий правительство зафиксирует немалое недовольство, вызванное этой инициативой, то они могут подкорректировать план. Так что Путин — это не тот диктатор, которым его часто представляют. Ему приходится очень чутко реагировать на публичное мнение», — подчёркивает Хилл.
Тем не менее, аналитика по-прежнему крайне беспокоит «распространение российской пропаганды», которому во многом способствуют сами американские политики. «Зачастую люди занимаются этим ради собственных внутреннеполитических целей. Однако в реальности, это всё заканчивается тем, что они выполняют за русских их работу… Это не они придумали наши разногласия. Это не они сеют раздор по партийному признаку. И когда мы пытаемся подкапываться под противоборствующих кандидатов и относимся к каждой политической гонке как к какой-то версии Mortal Combat, в котором нам надо изничтожить нашего врага, это донельзя облегчает русским работу по подрыву наших позиций», — подытожила Фиона Хилл.
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