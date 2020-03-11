Экс-советница Трампа об изменениях в Конституции: Путин пытается избежать дестабилизации после развала сделки с ОПЕК

Одобрив инициативу об обнулении президентских сроков, Владимир Путин попытался поддержать стабильность и воспользоваться удачным моментом потрясения от разрыва сделки с ОПЕК, заявила в интервью NPR специалист по России и экс-советница Трампа Фиона Хилл. По её мнению, с помощью подобных предложений Кремль также старается понять настроение населения и политических элит, чтобы иметь возможность корректировать свои планы исходя из новых сигналов.

Собирается ли Владимир Путин править вечно? Учитывая, что сам российский лидер поддержал поправку, снимающую ограничение на количество президентских сроков, ответ на этот вопрос крайне интересует Россию. В случае принятия подобных поправок в Конституцию Путин сможет остаться на пятый или даже шестой срок. Своё мнение на этот счёт в интервью NPR высказала Фиона Хилл — ведущий эксперт по Путину и в прошлом главный советник Трампа по России. По её словам, с помощью подобного шага Путин пытается сохранить стабильность, прогнозируемость, а также воспользоваться удачным моментом.



«Очень интересно то, что об этом (о поправках. — ИноТВ) стало известно на фоне разногласий между Россией и Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК насчёт сокращения уровня нефтедобычи, а также, очевидно, на фоне пандемии коронавируса, потрясшей рынки», — отметила Хилл.



Аналитик уверена, что Путин выбрал время для выдвижения этой инициативы далеко не случайно. «Путин превратился в «тёмную лошадку» в рамках собственной системы. Если он уйдёт, этот поступок будет воспринят как дестабилизирующий фактор, и данная инициатива выглядит, как попытка отложить неизбежное. Он определённо не будет жить вечно, и в какой-то момент в будущем, даже если это произойдёт после 2024 года по мере приближения к 2036-ому, мы вновь сыграем в ту же самую игру. Эта игра о том, что вся система может потерять устойчивость в том случае если под рукой не окажется чёткого плана по преемственности», — отметила Хилл.



По мнению специалиста, на данный момент российский лидер пытается прощупать почву. «Мне кажется, что они сейчас будут следить за реакцией людей — не только посторонних, учитывая, что все мы отвлеклись на коронавирус, и, во многом, также и на наш собственный сезон политических кампаний, — но и за действиями элит, причём не только тех, кто представлен в Думе, но и бизнесменов и лиц, которые встроены в систему или имеют к ней какое-либо отношение, а также, по большому счёту, за реакцией российского населения в целом», — подчеркнула она.



При этом Фиона Хилл не считает, что в том случае если Путин захочет остаться президентом, то так непременно и случится. «Здесь есть небольшой знак вопроса. Я хочу сказать, что на 22 апреля запланировано голосование. Если явка окажется по-настоящему низкой, то тогда возникнут сомнения насчёт легитимности этого голосования в долгосрочной перспективе, а также насчёт опросов, потому что население постоянно опрашивают, чтобы узнать его настрой и о любых намёках на проблемы. Не исключено, что если в фокусных группах и в ходе прочих опросных мероприятий правительство зафиксирует немалое недовольство, вызванное этой инициативой, то они могут подкорректировать план. Так что Путин — это не тот диктатор, которым его часто представляют. Ему приходится очень чутко реагировать на публичное мнение», — подчёркивает Хилл.



Тем не менее, аналитика по-прежнему крайне беспокоит «распространение российской пропаганды», которому во многом способствуют сами американские политики. «Зачастую люди занимаются этим ради собственных внутреннеполитических целей. Однако в реальности, это всё заканчивается тем, что они выполняют за русских их работу… Это не они придумали наши разногласия. Это не они сеют раздор по партийному признаку. И когда мы пытаемся подкапываться под противоборствующих кандидатов и относимся к каждой политической гонке как к какой-то версии Mortal Combat, в котором нам надо изничтожить нашего врага, это донельзя облегчает русским работу по подрыву наших позиций», — подытожила Фиона Хилл.