ARD: для России изменение Конституции будет иметь далекоидущие последствия

Изменения в Конституции для России будет иметь далекоидущие последствия, однако ощутимы они станут не сразу. Как пишет ARD, Владимир Путин расширит своё влияние, будет иметь важный голос при назначении верховных судей, прокуроров и политических должностей. Кроме того, будущее Крыма и Курильских островов теперь урегулировано законом: по новой Конституции их возврат исключён.

Формально с изменениями в Конституцию всё было давно решено, однако Владимир Путин хотел благословения народа. Поэтому, пишет ARD, свыше 110 млн граждан призвали проголосовать о более чем 170 поправках. Само голосование проходило за весь пакет поправок сразу — от минимальной заработной платы до существенных политических изменений. То есть те, кто хотел, чтобы в Конституции были закреплены социальные гарантии, одновременно высказывались и за запрет однополых браков, за более активную защиту природы, за патриотическое воспитание и открывали Путину путь к выдвижению на дальнейшие президентские сроки.

Как отмечают авторы материала, настоящей целью этого процесса, по мнению критиков, было так называемое обнуление президентских сроков Путина. При этом заранее об этом практически не говорили. В государственных СМИ обсуждались прежде всего такие популярные темы, как гарантия регулярной индексации пенсии. В общем пакете реформ «билет» для Путина был лишь одним пунктом среди множества других.

Российская Конституция была принята в 1993 году. Борис Ельцин поручил тогда написать её для молодого государства по образцу западных демократий. Уже в 2008 году она была изменена: тогда срок полномочий следующих президентов был увеличен с четырёх до шести лет, и у Путина появилась возможность остаться у власти ещё на два срока общей продолжительностью 12 лет. Без этого изменения ему бы пришлось уйти уже в этом году, однако теперь даже «проблема 2024-го» решена. Сам Путин не исключает, что снова будет баллотироваться на пост президента.

Как заключают авторы статьи, для России изменение Конституции будет иметь далекоидущие последствия, но ощутимы они станут не сразу. Российский президент расширит своё влияние, будет иметь важный голос при назначении верховных судей, прокуроров и политических должностей. Вероятно, будут переписаны и учебники истории: тот, кто оспаривает российскую интерпретацию событий, нарушает Конституцию. И будущее Крыма и Курильских островов теперь, с российской точки зрения, урегулировано законом: по новой Конституции их возврат исключён.