RND: голосование по поправкам в Крыму прошло под наблюдением немецких депутатов

Два немецких политика из партии «Альтернатива для Германии» приехали в Россию для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает RND. Один из них посетил Крым в составе международной делегации и побывал на избирательных участках в Ялте и Симферополе. При этом сделал это несмотря на предостережения немецкого МИД и Киева, отмечает издание.

Несмотря на пандемию коронавируса и строгие ограничения на въезд в страну два немецких политика из партии «Альтернатива для Германии» съездили в Россию для наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, сообщает RND. Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что приехал в Москву по официальному приглашению и пробыл там со вторника по воскресенье. Вместе с ним туда приехал и немецкий политик Гуннар Линдеманн, о чём свидетельствуют его записи в Facebook и Twitter. Позже он отправился на поезде в Санкт-Петербург.

По имеющейся информации, член АдГ также посетил Симферополь вместе с делегацией иностранных политиков и экспертов. Вместе с ним в неё входили пять депутатов Европейского парламента из Франции и болгарский политик. Там им оказали официальный приём и пригласили на ужин. В среду они приняли участие в наблюдении за ходом голосования на избирательных участках Ялты и Симферополя.

Вообще-то границы России уже несколько месяцев как закрыты для иностранцев, напоминаетRND. Попасть в страну можно только по особому разрешению, после чего нужно дне недели пробыть в профилактическом карантине. Поездки же в Крым, как правило, возможны только через Россию, к чему на Украине относятся как к нарушению своих границ. МИД Германии также предостерегает граждан ФРГ от посещения полуострова, а также вообще России ввиду ситуации с коронавирусом.