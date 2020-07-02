RND: голосование по поправкам в Крыму прошло под наблюдением немецких депутатов

03:00
Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 77,84% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 85% протоколов.
03:00
Ярмоленко принёс «Вест Хэму» победу над «Челси» в 32-м туре АПЛ
«Вест Хэм» на своём поле победил в лондонском дерби «Челси» (3:2) в 32-м туре Английской премьер-лиги.
03:00
Попов обратился к фанатам после матча «Ростов» — «Краснодар»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал выступление команды в матче 25-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
03:00
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в столице возросло до 3870.
03:00
«Лос-Анджелес Лейкерс» пополнил состав чемпионом НБА
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смитом.
03:00
АЕК Карреры победил ПАОК и вышел на второе место в чемпионате Греции
АЕК, который возглавляет Массимо Каррера, обыграл ПАОК в 31-м туре чемпионата Греции (2:0).
03:00
В Москве обработали 50% протоколов очного голосования по Конституции
В Москве поправки к Конституции поддержали 65,2% избирателей, сообщил оперативный штаб по итогам обработки 50% протоколов очного голосования.
03:00
Тренер «Сочи» ответил на вопрос об участии Кокорина в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном участии нападающего Александра Кокорина в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
03:00
Поправки поддержали 77,60% избирателей после обработки 75% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 77,60% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 75% протоколов.
03:00
Экс-чемпион мира по боксу Коти умер в Нью-Йорке
Бывший чемпион мира по боксу в категории до 53,5 кг по версии WBO Альфред Коти из Ганы скончался на 53-м году жизни.
03:00
Тихонов не считает «Зенит» фаворитом матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Зенитом».
03:00
Франция пригласила экспертов Украины для расшифровки самописцев Boeing
Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке бортовых самописцев со сбитого над Тегераном Boeing, сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
03:00
Федотов заявил, что у «Сочи» мало что получалось в матче РПЛ с «Динамо»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
03:00
В ЦИК пообещали меры для выявления попыток двойного голосования
Центризбирком примет все необходимые меры для того, чтобы не допустить случаев двойного голосования по поправкам к Конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
03:00
Непобеждённый мексиканский боксёр умер в 21 год
Мексиканский боксёр Александр Гонсалес, не имевший поражений на профессиональном ринге, скончался от рака в возрасте 21 года.
03:00
В Москве назвали итоги очного голосования после обработки 34% голосов
За поправки к Конституции России в Москве очно проголосовали 65,9% избирателей, ещё 33,1% не поддержали их, следует из данных общественного штаба после обработки 34,3% протоколов.
03:00
Тренер «Динамо»: мы полностью переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
03:00
Широков назвал ответственного за долгий просмотр VAR в матче «Ростов» — «Краснодар»
Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков прокомментировал затяжку матча с «Ростовом» в связи с назначением пенальти в ворота «быков» (1:1).
03:00
Мусаев о матче с «Ростовом»: если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
03:00
Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
03:00
Сайт Общественной палаты подвергся хакерской атаке
Сайт Общественной палаты России подвергся хакерской атаке, передаёт РИА Новости со ссылкой на ОП. Сообщается, что IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине.
03:00
Непомнящий отыгрался в полуфинале шахматного онлайн-турнира с Гири
Россиянин Ян Непомнящий победил Аниша Гири из Нидерландов во втором матче полуфинала онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters.
03:00
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
03:00
В «Оренбурге» раскрыли причину массового заражения коронавирусом
Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин раскрыл некоторые подробности вспышки коронавируса в команде.
03:00
«Арсенал» объявил об отставке Черевченко
Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» сообщила об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.
03:00
Поправки поддержали 76,24% избирателей после обработки 50% протоколов
За поправки к Конституции России проголосовали 76,24% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки половины протоколов.
03:00
«Интер» разгромил «Брешию» в 29-м туре Серии А
Миланский «Интер» одержал разгромную победу над «Брешией» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
03:00
В штабе Бабарико заявили о задержании его личного помощника
В Белоруссии задержана Елена Карагачева, личный помощник претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, сообщил его штаб.
03:00
Широков прокомментировал результат матча «Ростов» — «Краснодар» в РПЛ
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением об итогах матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Краснодаром».
03:00
«Валенсия» Черышева потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Атлетику»
«Валенсия» потерпела поражение от«Атлетика» из Бильбао в матче 33-го тура испанской Примеры.
03:00
Евсеев объяснил отказ Неделчару замениться в матче с «Рубином»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о поведении защитника Йонуца Неделчару.
03:00
Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян
Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, за поправки к Конституции России проголосовали более 71% избирателей.
03:00
В семи регионах России подсчитаны итоги голосования по Конституции
В семи российских регионах подсчитаны результаты голосования по поправкам к Конституции, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
03:00
«Ростов» в 12-й раз подряд не смог обыграть «Краснодар» в РПЛ
«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 и продлил неудачную серию в противостоянии с соперниками.
03:00
Матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» продлился 109 минут
Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Краснодаром» продлился 109 минут.
03:00
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Футболист «Ростова» Попов сравнял счёт в матче с «Краснодаром» на 101-й минуте
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов реализовал пенальти на 101-й минуте матча с «Краснодаром».
03:00
Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Норвич» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Норвич Сити» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Гол Кокорина в компенсированное время помог «Сочи» уйти от поражения в матче РПЛ с «Динамо»
«Сочи» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Во Франции за сутки госпитализировали 106 человек с коронавирусом
Число госпитализированных с коронавирусной инфекцией во Франции за сутки составило 106. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Минздрава.
03:00
Глава Нацбанка Украины подал в отставку
Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что подал в отставку в связи с длительным «систематическим политическим давлением».
03:00
Крашенинников прокомментировал голосование по Конституции
Депутат Госдумы Павел Крашенинников прокомментировал процесс голосования по поправкам к Конституции и случаи провокаций.
03:00
Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с руководством тульского «Арсенала».
03:00
Политолог прокомментировал организацию голосования по поправкам к Конституции
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв назвал прекрасной организацию голосования по поправкам к Конституции России.
03:00
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
03:00
Мамаев получил жёлтую карточку в матче с «Краснодаром»
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев заработал жёлтую карточку в матче с «Краснодаром», своей бывшей командой, в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В сети опубликовали видео «накрутки» экзитполов на голосовании по Конституции
В сети опубликовали запись, на которой видно, как на выходе с избирательных участков опрашивают проголосовавших по поправкам к Конституции, записывая их положительные ответы в графу «против».
03:00
Ян номинирован на премию World MMA Awards
Российский боец UFC, претендент на чемпионский пояс организации в легчайшем весе Пётр Ян номинирован на премию World MMA Awards.
03:00
Политолог прокомментировал голосование по поправкам к Конституции
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал в беседе RT завершение голосования по поправкам к Конституции России.
03:00
Поправки поддержали 74,10% избирателей после обработки 30% протоколов
За поправки к Конституции проголосовали 74,10% избирателей, против выступили 24,97%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 30% протоколов.