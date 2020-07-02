Корреспондент: Украина пожаловалась в ООН на референдумы в Крыму и Донбассе

03:00
На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение
На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
03:00
Омбудсмен прокомментировала инцидент с девочкой в Красногорске
Уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова прокомментировала инцидент в Красногорске, где на девочку с 23-го этажа упала бутылка.
03:00
Раздававшая маски на Пушкинской площади сотрудница полиции прокомментировала ситуацию
Сотрудница 2-го оперативного полка полиции 2-й роты 4-го батальона старший сержант полиции Ирина Бодрова, раздававшая маски на Пушкинской площади, прокомментировала ситуацию.
03:00
В России разрабатывают вакцину от коронавируса для животных
В России разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, предназначенную для животных, информирует РИА Новости.
03:00
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.
03:00
Балаев и Хасбулаев проведут бой за титул временного чемпиона ACA в полулёгком весе
Российский боец смешанного стиля Марат Балаев встретится с соотечественником Магомедрасулом Хасбулаевым в поединке за титул временного чемпиона ACA в полулёгком весе.
03:00
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 62 698
В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 62 698.
03:00
Американского комментатора восхитило фото трёхкратного олимпийского чемпиона Карелина
Известный американский комментатор Джо Роган опубликовал архивное фото трёхкратного олимпийского чемпиона по борьбе, а ныне депутата Госдумы России Александра Карелина.
03:00
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
03:00
Черчесов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в национальную команду.
03:00
У Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у Южных Курил. Об этом сообщили в МЧС по Сахалинской области.
03:00
Зане завершил медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии»
Нападающий английского «Манчестер Сити» Лерой Зане завершил медосмотр для немецкой «Баварии» и отправился на встречу с руководством мюнхенского клуба.
03:00
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации выставок
Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 при организации конгрессов и выставок в России.
03:00
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. Об этом сообщил первый зампредседателя облдумы Сергей Булгаков.
03:00
Песков прокомментировал инцидент с журналистом Френкелем
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга.
03:00
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
03:00
Сёмин отреагировал на информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»
03:00
Беглов прокомментировал итоги голосования по Конституции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
03:00
Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
03:00
Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал тот факт, что он будет вынужден пропустить матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
03:00
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Соответствующий приговор вынес Санкт-Петербургский городской суд.
03:00
Памфилова объяснила изменение данных по голосованию в Коми
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила технической ошибкой ситуацию с отображением информации о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции в Коми.
03:00
В Петербурге растёт число выздоровевших от COVID-19
По официальным данным, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге от новой коронавирусной инфекции вылечились 849 человек. Всего с начала пандемии официально выздоровевшими признаны 19 004 пациента.
03:00
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в размере $5 млн
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева заявила, что организация не смогла выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в размере $5 млн.
03:00
Путин провёл переговоры с лидерами ряда стран
Российский президент Владимир Путин провёл переговоры с лидерами Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
03:00
В Кремле считают триумфом итоги голосования по Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги голосования по поправкам к Конституции, назвал их триумфом.
03:00
Уткин высказался о главном тренере ЦСКА Гончаренко
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о главном тренере московского ЦСКА Викторе Гончаренко после победы армейцев над столичным «Спартаком» (2:0).
03:00
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
03:00
В МИД России назвали голословными заявления о «сговоре» с талибами
Cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал голословными заявления о «сговоре» с талибами.
03:00
В Госдуме прокомментировали возможность цифровизации ЖКХ
Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов прокомментировал возможность цифровизации ЖКХ.
03:00
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
03:00
Валуев отреагировал на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предложение одного из американских сенаторов ввести санкции против президента России Владимира Путина.
03:00
Лукашенко заявил о победе в борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.
03:00
Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
03:00
Зане прошёл часть медосмотра для «Баварии»
Нападающий английского «Манчестер Сити» Лерой Зане прибыл в Мюнхен и уже прошёл часть медицинского осмотра для немецкой «Баварии».
03:00
Приговор Уилану вступил в силу
Приговор осуждённому за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.
03:00
Явка на голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%
Явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.
03:00
RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: поправки к Конституции | обнуление оппозиции.
03:00
Нурмагомедов показал фрагмент своей боксёрской тренировки
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе
россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео своей боксёрской тренировки.
03:00
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки.
03:00
В Крыму оценили голосование по поправкам к Конституции
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировали в беседе с RT завершение голосования по поправкам к Конституции России.
03:00
«Зенит» гарантировал себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит» гарантировал себе участие в футбольной Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.
03:00
В ЯНАО введён особый противопожарный режим
Из-за угрозы лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа введён особый противопожарный режим. Об этом сообщает ямальское управление МЧС со ссылкой на оперативный штаб, отслеживающий чрезвычайные ситуации в регионе.
03:00
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
03:00
Вышел новый выпуск проекта «Военкоры»
Вышел новый выпуск в рамках проекта RT «Военкоры», посвящённый войне в Чечне.
03:00
Тренер «Флориды»: Бобровский имеет шанс доказать, что он топовый вратарь
Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Джоэл Кенневилль поделился мнением о вратаре команды Сергее Бобровском.
03:00
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в подмосковном Красногорске, где на девочку с 23-го этажа упала бутылка.
03:00
В Севастополе прошло открытие чемпионата ЧФ по пожарно-спасательному спорту
В Севастополе стартовал 67-й чемпионат Черноморского флота по пожарно-спасательному спорту. Соревнования продлятся два дня.
03:00
Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113
Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 113.
03:00
Косачёв прокомментировал голосование по поправкам к Конституции
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе RT завершение голосования по поправкам к Конституции России.