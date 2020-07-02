Корреспондент: Украина пожаловалась в ООН на референдумы в Крыму и Донбассе

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица осудил проведение Россией референдума в Крыму и Донбассе. Как передаёт «Корреспондент», дипломат призвал все страны — члены ООН, а также органы и агентства ООН отреагировать на проведение референдума.

Представительство Украины в ООН осудило проведение Россией референдума в Крыму*, а также на неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей. Как пишет «Корреспондент», об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в официальном письме к генсеку ООН.

«Украина решительно осуждает «голосование» на временно оккупированных украинских территориях и уверена, что оно противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе Уставу ООН и Резолюции ГА ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины», а также украинскому законодательству», — заявил украинский постпред.

В этой связи он призвал все страны — члены ООН, а также органы и агентства ООН осудить проведение голосования.

Украинский дипломат подчеркнул, что «участие граждан Украины в таком «референдуме» с использованием принудительно выданных Россией паспортов на временно оккупированных украинских территориях искажает результаты всероссийского голосования».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

