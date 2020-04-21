ERR: украинцы обнаружили в эстонских учебниках английского российский Крым
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Хоккеист команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.
Уровень мошенничества в интернете на Украине вырос на 15% из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев ответил, справедливо ли проводить параллели между Тайсоном Фьюри и Мухаммедом Али.
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев ответил, почему известный американский актёр Микки Рурк предпочитает общаться с русскоговорящими людьми.
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными компаниями.
В Крыму сократят часть налоговой нагрузки для предпринимателей из сфер, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.
В Приморском крае состоялись учения артиллеристов. Таким образом Приморское общевойсковое объединение завершило контрольные занятия в зимний период обучения.
Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России. Об этом сообщает ТАСС.
В «Яндексе» прокомментировали виртуальные митинги, которые прошли накануне с использованием сервисов компании «Карты» и «Навигатор» в ряде городов России, и сообщили, что собираются ограничить доступ к «Разговорчикам».
Чемпионы Европы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов поднялись на первую строчку рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) среди танцевальных дуэтов.
Южный военный округ не вводил дополнительных войск в Чечню. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Али Абдельазиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и третьего номера рейтинга Джастина Гэтжи, заявил, что не будет мешать организации поединка между своими клиентами.
Телеканал RT выпустил ролики про режим самоизоляции ко дню рождения Владимира Ильича Ленина. 22 апреля ему исполнилось бы 150 лет.
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев раскрыл секрет спортивного долголетия тяжеловеса Александра Поветкина.
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев ответил, подумывает ли о политической карьере.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему голосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами женской и мужской сборных команд.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
Сбербанк рассчитал, что пик эпидемии коронавируса в России придётся на первую половину мая. Об этом сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф.
Нотариальные конторы исключили из списка организаций, работа которых в Москве приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Мадридский футбольный клуб «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью защитника московского «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.
В сети была опубликована видеозапись с защитником «Локомотива» Иннокентием Самохваловым и его сыном, сделанная за день до смерти футболиста.
Власти Москвы будут отслеживать геолокацию не только больных COVID-19, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза «коронавирус».
Бывший полузащитник испанской «Сельты», московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с падением цен на нефть.
Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT падение цены на нефть марки Brent на 22%.
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес заявила, что не будет выступать на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, запланированном на 9 мая.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что голосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами женской и мужской сборных команд.
Всероссийская акция «Библионочь» в этом году пройдёт в формате онлайн-марафона на тему победы в Великой Отечественной войне.
В Кировской области рассказали о режиме изоляции в 13 домах-интернатах из-за ситуации с коронавирусом.
Глава Федерации синхронного плавания России и Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заразился коронавирусом.
Мужчина, заражённый коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежал из больницы в Екатеринбурге. Он пойман.
Чемпионка России по велоспорту 2019 года в групповой гонке Александра Гончарова прокомментировала свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) может лишить Александру Гончарову титула чемпионки страны из-за нарушения ею антидопинговых правил.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина дала рекомендации по отношениям родителей с детьми во время режима самоизоляции.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Ленинский суд Владикавказа арестовал Вадима Чельдиева, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывах к массовым акциям неповиновения.
Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Верховный суд провёл первое слушание дела по видеосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Режиссёр сериала «Кулагин и партнёры» Иван Щёголев скончался на 60-м году жизни.
Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что в стране начался забор плазмы у людей, переболевших коронавирусом.
Депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич прокомментировал ситуацию на рынке труда в регионе.
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переговорах с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, как повлияет пандемия коронавируса на Российскую премьер-лигу (РПЛ).
На Ямале сняли пластилиновый мультсериал «Как вирус корону нашёл».
Стилист и телеведущий Александр Рогов дал рекомендации для тех, кто в настоящее время находится в карантине или самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Могилёвскую область заявил, что его методику борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 критикуют, чтобы «укусить» белорусского лидера.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую 20 апреля в центре Владикавказа акцию, в которой приняли участие те, кто выступает против введённого режима самоизоляции.
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал, что перед поединком с Табисо Мчуну не думал о возможной встрече с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.
Мосгорпарк объявил о запуске онлайн-лекций по истории парковой культуры.