УП: посольство Украины в США требует от американских СМИ «вернуть» Крым

Украинские дипломаты осудили недавнюю публикацию The New York Times, где вновь была использована карта Украины без Крыма, и призвали «исправить ошибку». В заявлении посольства Украины подчёркивается, что использование в американских СМИ «неправильной» карты с чётко выраженным «нарушением международно признанной границы Украины» является недопустимым и играет на руку «российской пропаганде».

Посольство Украины в США потребовало от американского издания The New York Times «не допускать ошибок» и прекратить публиковать на своих страницах карты Украины без Крыма. Соответствующий призыв был размещён на странице украинского посольства в Facebook, сообщает «Украинская правда».



Как отмечается в заявлении посольства, для иллюстрации одной из своих недавних статей популярное американское издание вновь использовало «неправильную» карту с чётко выраженным «нарушением международно признанной границы Украины». Украинские дипломаты подчёркивают, что подобная практика недопустима, призывая американских журналистов как можно скорее исправиться и не подыгрывать «российской пропаганде», поясняется в статье.



«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», — говорится в заявлении. Представители украинского посольства также выражают надежду на «оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду», пишет «Украинская правда».