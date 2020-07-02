Большая победа для Путина: SVT о результатах референдума по поправкам к Конституции

78% россиян, принявших участие в референдуме по поправкам к Конституции, поддержали предложение Владимира Путина о внесении крупных изменений в основной закон страны, пишет SVT. Как отмечает канал, в ходе голосования избиратели выразили своё отношение как к «наградам» в виде индексации пенсий, так и к поправке, позволяющей российскому лидеру оставаться на своём посту до 2036 года.

После обработки 98% голосов на референдуме по поправкам к Конституции России, 78% избирателей проголосовали за предложение Путина о внесении крупных изменений в основной закон, пишет SVT.

Избирательные участки в России оставались открытыми на протяжении целой недели с тем, чтобы избежать большого скопления людей на фоне пандемии коронавируса. По данным Центральной избирательной комиссии, общая явка составила около 65%.

В ходе голосования избирателям предстояло определиться с отношением как к «наградам», так и к притязаниям на власть. На одной чаше весов лежали более жёсткие правила в области минимального размера оплаты труда и индексация пенсий, в то время как на второй — отмена закона о сроке полномочий президента, что позволит Владимиру Путину оставаться на своём посту до 2036 года. Среди прочего, в пакете реформ числился пункт о том, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.

«Для нас, пенсионеров, очень важно то, что они повысят пенсии», — считает 79-летняя россиянка Валентина Кунгурцева. По её словам, она не возражает против того, чтобы Путин правил и дальше.

Стратегия принятия поправок гениальна: 14 абсолютно разных конституционных изменений попали всего лишь в один пакет. «Речь идёт о сложном документе с большим количеством изменений. В законе насчитывается более 50 страниц, но сам вопрос к избирателям звучит следующим образом: «Вы одобряете изменения целиком и полностью, да или нет?» — отметила сотрудник Шведского института оборонных исследований Гудрун Перссон.

Критики и оппозиционные политики считают референдум хорошо срежиссированным «конституционным переворотом», призванным главным образом проторить Путину дорогу к новым срокам. В результате принятия поправок российский лидер может переизбраться ещё дважды после истечения нынешнего срока в 2024 году.

Вместе с тем Кремль приложил немало усилий, чтобы привлечь россиян на избирательные участки. В частности, решившие принять участие в референдуме имеют шанс выиграть ценные призы вроде автомобилей и квартир.