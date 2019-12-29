Jyllands-Posten: свой главный новогодний подарок Путин получил ещё от Ельцина

20 лет назад мало кому известный бывший агент КГБ Владимир Путин получил из рук Бориса Ельцина самый большой в мире новогодний подарок — целую страну. Как пишет Jyllands-Posten, сегодня Владимира Путина уже знают все: два десятилетия российский президент руководит страной твёрдой рукой, которая по-прежнему прочно держит власть в Кремле.

Во время новогодней речи в 1999 году Борис Ельцин всех удивил: он покинул пост президента России досрочно и назначил преемником тогда ещё малоизвестного 47-летнего премьер-министра Владимира Путина. Как пишет Jyllands-Posten, именно тогда бывший агент КГБ получил самый большой в мире новогодний подарок.

Как отмечает издание, 20 лет спустя Путина уже знают все. Два десятилетия Путин руководит страной твёрдой рукой, и он по-прежнему прочно держит власть в Кремле. Никто не сомневается, что за ним всегда остаётся последнее слово даже в самых отдалённых уголках России.

На международной арене Путину удалось превратить Россию, которую после распада Советского Союза практически списали со счетов как глобальный фактор влияния, в одного из самых активных игроков в мире. Западным лидерам трудно иметь дело с хитрым и зачастую циничным президентом, который не остановится ни перед чем в своём стремлении подстегнуть российский патриотизм. Он бросает вызов западным странам во многих горячих точках мира от Сирии до Венесуэлы и Африки.

Владимир Путин, пишет автор материала, научился преодолевать трудности ещё в 2000 году, когда в августе его критиковали за решение не прерывать отпуск на Чёрном море, когда на подводной лодке «Курск» погибли 118 российских моряков.

Когда Россия после ряда терактов начала вторую войну в Чечне в октябре 1999 года, Путин не знал пощады: российские войска обратили Грозный в руины. В 2008 году Путин отправил российских солдат в Южную Осетию, чтобы поддержать регион в решении отделиться от Грузии. В 2014-м последовало присоединение, и Россия начала поддерживать Донбасс. Российские войска прибыли на помощь правителю Сирии Башару Асаду в тот момент, когда многие уже думали, что он проиграл гражданскую войну. А в Венесуэле российские спецслужбы поддерживают диктатора Николаса Мадуро.

Поэтому, пишет Jyllands-Posten, Путин может по праву утверждать, что своё важнейшее обещание он сдержал. «Ни минуты не будет вакуума власти в стране», — пообещал он российскому народу в преддверии Нового года в 1999-м.

Сейчас Путин уже достиг пенсионного возраста, но, судя по всему, совершенно не собирается прощаться. Мало кто верит, что он покинет Кремль, когда в 2024 году истечёт его нынешний президентский срок. В последние годы его популярность снижается из-за протестов против пенсионной реформы и демонстраций за свободные выборы. Но Путин не слишком обращает внимание на критику.

«После 2024 года он будет играть роль отца нации. Роль лидера, который решает важнейшие вопросы. Европа помогла Путину, поддержав фашистов на Украине. Именно ЕС испортил Украине репутацию. Ситуация с ней усилила патриотизм, и сейчас люди практически вынуждены поддерживать Путина», — рассказал изданию политолог Михаил Делягин.