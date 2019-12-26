Нетаньяху: по мнению Путина, наши встречи сдерживают конфликт между странами

Владимир Путин считает, что встречи лидеров России и Израиля позволяют избежать возможного конфликта между двумя государствами, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Биньямина Нетаньяху в интервью Army Radio. Премьер-министр Израиля также добавил, что координирует военные действия против Сирии и Ирана с российской стороной, чтобы не допустить столкновения самолётов.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, по словам президента России, если бы не их близкие отношения, между двумя странами могла бы вспыхнуть война, пишет The Times of Israel.

«Путин сказал мне, что если бы не наши отношения, то мы могли бы оказаться втянуты в военный конфликт, — цитирует издание слова премьер-министра во время интервью Army Radio. — Только потому, что мы каждые пару месяцев встречаемся, удалось этого избежать». Нетаньяху добавил, что уже четыре раза Россия и Израиль едва не столкнулись: «Наши самолёты почти что врезались друг в друга в перегруженном сирийском небе». Как напоминает газета, Израиль совершил сотни воздушных налётов на Сирию по военным грузам «Хезболлы» и иранским военным объектам после того, как согласовал авиаудары с союзницей Ирана Россией для предотвращения происшествий в небе.

Министерство иностранных дел России отказалось прокомментировать заявление Биньямина Нетаньяху.

В своём интервью премьер-министр также назвал «абсурдным» решение российского суда, который приговорил к 7,5 годам тюрьмы гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, у которой во время транзита в московском аэропорту нашли несколько граммов гашиша. Через неделю после отказа в апелляции глава правительства Израиля выразил надежду, что Путин помилует девушку.

Кроме того, Нетаньяху подтвердил своё обещание добиться того, чтобы Соединённые Штаты признали контроль Израиля над Иорданской долиной и поселениями на Западном берегу реки Иордан после выборов в марте, потому что при временном правительстве не может действовать в качестве лидера страны.

Как отмечает The Times of Israel, накануне праймериз в правящей партии «Ликуд» Нетаньяху старался не упоминать имени своего соперника Гидеона Саара, но не исключил возможности попросить парламент о предоставлении себе неприкосновенности в преследованиях по трём делам о коррупции.