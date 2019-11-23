CNN: вопреки обвинениям в коррупции, Нетаньяху остаётся у власти из-за политического тупика

Генпрокуратура Израиля выдвинула ряд обвинений против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Сам глава правительства, который продолжает занимать свой пост из-за существующих в стране политических противоречий, остаётся непреклонен и называет уголовное преследование «попыткой переворота», сообщает CNN.

Оказавшийся в сложном положении израильский премьер-министр обещает, что он примет любое решение суда (относительно предъявленных ему обвинений. — ИноТВ). В то же время Биньямин Нетаньяху утверждает, что следователи действовали незаконно.

В четверг генпрокурор страны выдвинул множество обвинений против Нетаньяху. Всё это происходит после трёх отдельных уголовных расследований. С подробностями корреспондент CNN Орен Либерманн.

Биньямин Нетаньяху перенёс самый большой удар на посту премьер-министра — не политический, но юридический. Он стал первым действующим премьер-министром за всю историю Израиля, который подвергся уголовному преследованию. Но Нетаньяху остаётся непреклонным.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Этим вечером мы стали свидетелями антиправительственного переворота против премьер-министра с помощью клеветы и настойчивого грязного расследования.

70-летний лидер годами боролся, чтобы не допустить этого момента, и заявлял о своей невиновности. Нетаньяху критиковал расследования против него с тех самых пор, как они были обнародованы три года назад. СМИ разжигают охоту на ведьм, его пытаются свергнуть с помощью судебной системы, потому что не смогли победить на выборах, говорил он.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ: Пришло время провести расследования в отношении тех, кто ведёт эти расследования. Пришло время расследовать сторону обвинения, которая дала добро на проведение этих грязных расследований.

Самому опытному израильскому премьер-министру предъявлены обвинения в трёх делах. В деле 4000 обвинение заявляет, что Нетаньяху добивался нормативно-правовых льгот для своего друга бизнесмена-мультимиллионера. Эти льготы оцениваются в сотни миллионов долларов. В обмен, по словам прокурора, Нетаньяху положительно освещался на новостном сайте, которым владел этот бизнесмен. В этом деле против Нетаньяху выдвигаются самые серьёзные обвинения — дача взятки, а также мошенничество и злоупотребление доверием.

В деле 2000 сторона обвинения заявляет, что Нетаньяху пытался договориться с владельцем одной из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth. Нетаньяху добивался более благосклонного освещения в обмен на ограничение тиражей конкурирующих изданий. В этом деле Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

И, наконец, Нетаньяху получил ценные подарки, в том числе сигары и шампанское, от зарубежных бизнесменов, говорят представители обвинения в деле 1000. По их словам, слуга народа не должен получать подобные подарки. В этом случае Нетаньяху также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил, что для Израиля наступил «самый печальный день». Но он отверг предположения, что против премьер-министра было принято политическое решение.

АВИХАЙ МАНДЕЛЬБЛИТ, генпрокурор Израиля: Эта проблема не относится к правым или левым. Это не политический вопрос. Это — обязанность, которой должен следовать любой. Моя обязанность перед обществом — проверять и расследовать любые обвинения в незаконной деятельности.

Соперник Нетаньяху бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганц призвал главу правительства подать в отставку. «Он прекрасно понимает, что тяжесть и сложность проблем, с которыми сталкивается израильское государство, как в сфере безопасности, так и на социально-экономическом поприще, требует от премьер-министра возможности полностью тратить на них своё время, энергию и внимание», — заявил Ганц о Нетаньяху.

Нетаньяху не удавалось сформировать правительство уже дважды. В первый раз после апрельских, а затем после сентябрьских выборов. На протяжении нескольких месяцев Израиль не может выбраться из политического тупика. Этот тупик в настоящий момент защищает Нетаньяху. До тех пор, пока кому-нибудь не удастся сформировать правительство, он будет оставаться премьер-министром. Орен Либерманн, CNN из Иерусалима.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2019 года.