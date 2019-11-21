WSJ: Израилю грозят уже третьи выборы подряд — никак не удаётся сформировать правительство

Бывшему главе Сухопутных войск Израиля и главному сопернику Биньямина Нетаньяху Бенни Ганцу не удалось сформировать правительство, что может привести к необходимости провести уже третьи выборы подряд, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, в том случае если в Израиле всё-таки начнутся новые выборы, администрация Трампа, скорее всего, отложит публикацию плана по палестино-израильскому урегулированию — до тех пор, пока в Тель-Авиве не появится новое правительство.

Бывшему главе Сухопутных войск Израиля Бенни Ганцу не удалось вовремя сформировать правительство, что увеличивает вероятность проведения уже третьих выборов за год, а также продлевает срок, который премьер-министр Биньямин Нетаньяху проведёт на своём посту, пишет The Wall Street Journal.

Вину за свою неспособность сформировать правительство единства Ганц возложил на израильского лидера. По его словам, сам он готов на далекоидущие компромиссы. «Я вновь обращаюсь к Нетаньяху: Израиль важнее и сильнее вас, выбор израильских избирателей сильнее любого блока», — заявил он по этому поводу.

Израилю впервые в истории предстоит вступить в трёхнедельный период, во время которого 120 членов парламента попытаются сделать выбор между Ганцом, Нетаньяху или же остановиться на неком третьем кандидате с целью формирования правительства. Если кнессету это не удастся, израильтяне в начале марта вновь отправятся на выборы, в то время как Нетаньяху будет временно управлять страной.

Как отмечает издание, результаты опросов говорят о высокой вероятности новых выборов, которые заведут Израиль в старый тупик.

Неудача Ганца — это, по сути, победа для Нетаньяху, который оказался в более выгодной позиции, учитывая, что ему в ближайшее время могут предъявить обвинения во взяточничестве, мошенничестве и нарушении должностных обязанностей. Свою причастность к подобным делам израильский премьер-министр отрицает. По его словам, в случае официального предъявления обвинений он не будет добиваться для себя иммунитета, однако его сторонники в кнессете заявили, что попытаются «выбить» для него этот правовой статус.

При этом Ганц потерпел неудачу после того, как Авигдор Либерман, который после сентябрьских выборов превратился во влиятельную фигуру, заявил, что его партия «Наш дом Израиль» не поддержит ни одного из политиков, так как в сложившемся положении виноваты они оба.

Ранее Нетаньяху призвал Ганца собрать новое правительство вместе с крупнейшими партиями «Ликуд» и «Кахоль-лаван». По его словам, решение администрации Трампа, которая отказалась считать израильские поселения на Западном берегу незаконными, — это историческая возможность для формирования правительства единства и аннексии долины реки Иордан.

Если в Израиле состоятся третьи выборы, то администрация Трампа с большой долей вероятности отложит проект мирного урегулирования с Палестиной в долгий ящик. Американские чиновники утверждают, что они ждут, пока Израиль сформирует новое правительство, перед тем как представить дорожную карту на всеобщее обозрение.

В результате сентябрьских выборов ни одной израильской партии не удалось закрепить за собой 61 место, необходимое для контроля над парламентом. Этот тупик привёл к противостоянию между Нетаньяху и Ганцом — относительным новичком на политической арене, который воспользовался тем, что электорат устал от длительного правления премьер-министра.

Вместе с тем политологи считают, что, в случае если Нетаньяху будут предъявлены обвинения, члены «Ликуда» и некоторые правые религиозные сторонники израильского лидера могут отвернуться от него и поддержать правительство другого партийного кандидата или Ганца.