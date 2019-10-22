CNN: Нетаньяху вновь не смог сформировать правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже во второй раз не смог сформировать коалиционное правительство, сообщает CNN. Теперь возможность возглавить страну представилась его сопернику Бени Ганцу. Однако у последнего, как отмечается в материале, шансов создать коалицию не больше, чем у Нетаньяху, и поэтому страну, скорее всего, ждут уже третьи за 12 месяцев выборы.
Продолжаем новости политики. На этот раз поговорим об Израиле, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Это означает, что подобная возможность теперь представится его сопернику Бени Ганцу. За последнее десятилетие такого поворота событий ещё не было. Однако Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство. Корреспондент CNN Орен Либерман расскажет, что будет происходить в дальнейшем.
ОРЕН ЛИБЕРМАН, корреспондент CNN: Для премьер-министра Биньямина Нетаньяху очередная неудачная попытка сформировать правительство стала серьёзным ударом. Однако для израильского лидера, который возглавлял страну дольше всех в истории Израиля, это ещё не конец. По крайней мере, пока. Нетаньяху уже второй раз подряд не смог собрать коалицию.
Первая неудачная попытка уже была беспрецедентным случаем. Теперь же впервые за десять лет у другого человека появится шанс сформировать правительство и возглавить страну. Вдобавок ко всему, Нетаньяху в скором времени может столкнуться с официальными обвинениями по делу о коррупции. Сам он настаивает на своей невиновности.
Если обвинения всё же будут предъявлены, то личное и политическое будущее Нетаньяху окажется крайне неопределённым.
А кто же теперь попытается сформировать правительство? Почти наверняка этим займётся бывший глава Генштаба и лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц. У него теперь 28 дней на формирование правительства, но его шансы в этом вопросе не выше, чем у Нетаньяху.
Что же произойдёт в том случае, если Ганц не добьётся успеха? У членов кнессета будет 21 день, в течение которых они смогут выбрать нового главу государства.
И если оба варианта потерпят крах, то это автоматически выльется в проведение уже третьих за 12 месяцев выборов. И поскольку у самого Ганца нет чёткого пути к формированию правительства, то вероятность подобного исхода растёт, хотя такое развитие событий также не выведет Израиль из нынешнего политического тупика.
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