L’express: президент Израиля просит Путина помиловать осуждённую на 7,5 лет израильтянку

Реувен Ривли, глава Израиля, обратился к своему российскому коллеге с призывом принять личное участие в судьбе Наамы Иссахар, которую Химкинский суд приговорил к 7,5 годам тюрьмы за «контрабанду наркотиков», пишет L’express. По мнению Ривли, такое решение может сломать жизнь молодой женщины, не имевшей до этого проблем с законом.

В воскресенье президент Израиля Реувен Ривли обратился к Владимиру Путину с просьбой о помиловании 26-летней гражданки Израиля и США, которая была приговорена к семи с половиной годам тюрьмы за перевозку девяти граммов гашиша, сообщает L’express. Как рассказывает издание, Наама Иссахар уже полгода находится в заключении с момента своего ареста в московском аэропорту, где она дожидалась пересадки по пути из Индии в Израиль. В пятницу Химкинский суд признал её виновной в «контрабанде» и «незаконном хранении наркотиков», однако, по словам адвоката, его подзащитная подаст апелляцию.

«Наама допустила серьёзную ошибку и признала себя виновной, но для молодой женщины без криминального прошлого такой длительный приговор может иметь ужасные последствия для её жизни», — цитирует французская газета слова Ривлина в официальном письме к президенту России. — Я взываю к вашему великодушию и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы даровать ей (Нааме Иссахар. — ИноТВ) исключительное помилование».

Издание отмечает, что после вынесения вердикта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном сообщении заявил, что «был бы признателен», если бы Путин нашёл время «заняться этой проблемой». Со своей стороны министр иностранных дел страны «глубоко обеспокоен» судьбой соотечественницы и сожалеет о «несоразмерном» приговоре. Многие российские и израильские СМИ упомянули возможность обмена Наамы Иссахар на Алексея Буркова, гражданина России, которого задержали в Израиле в 2015-м по обвинению в хакерстве и могут экстрадировать в США.

В заключение L’express подчёркивает, что в отличие от многих западных стран, где законы об употреблении гашиша в последние годы смягчаются, Россия придерживается очень строгих запретов. Согласно докладу Совета Европы от 2017 года, в российских тюрьмах самый высокий в Европе процент осуждённых (около четверти) отбывают наказание по связанным с наркотиками статьям.