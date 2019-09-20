Le Monde: экс-госсекретарь США заявил, что Нетаньяху много раз обманывал Трампа

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во время дебатов в Гарварде, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько раз «обводил вокруг пальца» Дональда Трампа, сообщает Le Monde. Американский политик назвал президента США «недисциплинированным» и наивным по отношению к Нетаньяху, который проявил себя как «искусный» политик и нередко подсовывал Белому дому дезинформацию.

Рекс Тиллерсон, который был государственным секретарём США с февраля 2017 года по март 2018-го, рассказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху множество раз «обводил вокруг пальца» Дональда Трампа, пишет Le Monde со ссылкой на газету Гарварда. В среду Тиллерсон участвовал в университетских дебатах, и издание опубликовало краткое содержание его ответов.

Как напоминает французская газета, в свою бытность госсекретарём Тиллерсон постоянно расходился во мнениях с республиканским миллиардером. С тех пор бывший глава американской дипломатии набросал портрет «недисциплинированного» президента, который имеет склонность «нарушать закон» для успешного ведения своей политики.

По мнению Рекса Тиллерсона, Трамп немного наивен в отношениях с Нетаньяху, «необычайно искусным» политиком, который, однако, в некоторые моменты «следует принципам Макиавелли». «Когда имеешь дело с Биби (прозвище Биньямина Нетаньяху. — ИноТВ), всегда полезно иметь здоровый запас скептицизма в разговорах с ним», — цитирует издание слова экс-госсекретаря. Как объяснил Тиллерсон, Израиль не стесняется скармливать Вашингтону «дезинформацию», чтобы склонить дело в свою пользу и убедить, что «мы хорошие, а они — плохие».

Так происходило уже несколько раз, и политик отметил: «Мы потом это объяснили президенту, чтобы он понял: «Вас обвели вокруг пальца». «Меня беспокоит, что настолько близкий и важный союзник так себя с нами ведёт», — добавил бывший госсекретарь, также посетовав, что его не допустили к решению палестино-израильского вопроса, порученного Трампом своему зятю и советнику Джареду Кушнеру.

После увольнения Рекса Тиллерсона с должности главы внешнеполитического ведомства Дональд Трамп продолжил осыпать политика критикой и колкостями в Twitter: «тупой как пробка», «совершенно не подготовленный и недостаточно умный для работы госсекретарём». Также, по сообщению Le Monde, президент заявил, что должен был раньше уволить этого «совершеннейшего лодыря», у которого нет «необходимых умственных способностей».