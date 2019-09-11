CNN: «шокирующее обещание» — Нетаньяху собрался аннексировать часть Западного берега реки Иордан

Всего за неделю до очередных выборов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с шокирующим обещанием аннексировать часть Западного берега реки Иордан, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Орен Либерманн, хотя такой ход с большой долей вероятности и понравится электорату израильского лидера, он рискует похоронить перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Всего за неделю до очередных выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил со спорным предвыборным обещанием, которое может радикально перекроить карту Западного берега реки Иордан и нанести урон перспективам на мирное урегулирование. Репортаж корреспондента CNN Орена Либерманна.

Спешный предвыборный ход: премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал расширить границы Израиля в том случае, если он одержит победу на израильских выборах, которые пройдут на следующей неделе. Он объявил о шокирующем намерении аннексировать часть спорной территории на Западном берегу.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Сегодня я заявляю о намерении распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мёртвого моря.

Это амбициозный план, который, как считают критики, поможет ему завоевать поддержку базового электората, но кое к чему обязывает.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ: Я не буду ничего предпринимать без чёткой санкции на это со стороны народа. Поэтому, граждане Израиля, я прошу вас это санкционировать.

69-летний израильский лидер обещал аннексию и раньше, однако таким образом — никогда. На карте он указал конкретные области, которые он официально присоединит к Израилю. По его словам, эти территории играют важнейшую роль в деле обеспечения национальной безопасности, однако большая часть международного сообщества считает их оккупированными территориями.

В свете приближающихся непростых повторных выборов Нетаньяху связал своё будущее с тесными отношениями с президентом США Дональдом Трампом. Поэтому заявление во вторник вечером не стало в этом плане чем-то уникальным: он напрямую увязал свой план по аннексии со стратегией Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, которая появится в ближайшее время.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ: Самый важный вопрос, стоящий перед нами на этих выборах, — это вопрос того, кто будет вести переговоры с президентом Трампом. Кто привлечёт его на нашу сторону?

Один чиновник в администрации Трампа сообщил CNN, что на данный момент политика США остаётся без изменений. Тем не менее он добавил, что заявление Нетаньяху плану по мирному урегулированию никак не мешает. В апреле — за две недели до последних выборов Нетаньяху — Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что стало политическим подарком его другу Нетаньяху. Кроме того, Трамп включил Корпус стражей Исламской революции в список террористических организаций, а его госсекретарь посетил Стену Плача в Иерусалиме.

При этом арабские и палестинские лидеры раскритиковали новый план Нетаньяху, обвинив его в попытке ликвидировать палестинский вопрос и уничтожить возможность мирного урегулирования между двумя странами.

Нетаньяху заявил, что скоро выйдет мирный план Трампа, указав израильтянам на то, что именно он должен взять на себя переговоры — но только при том условии, что он одержит победу на выборах.

ОРЕН ЛИБЕРМАНН, корреспондент CNN: Заявление Нетаньяху, разумеется, стало сенсацией — но лишь на час. Дело в том, что новости об увольнении или отставке советника по национальной безопасности Джона Болтона быстро отодвинули слова Нетаньяху на второй план, так как первого считали близким союзником израильского лидера, особенно по иранскому вопросу. Поэтому его внезапный уход с должности стал для Нетаньяху ударом.

Орен Либерманн, CNN, Иерусалим.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2019 года.