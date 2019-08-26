WSJ: на выборах Нетаньяху делает ставку на русскоязычных иммигрантов

На грядущих выборах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает заполучить голоса иммигрантов из бывшего Советского Союза, пишет The Wall Street Journal. По словам автора статьи, ради этого он развешивает постеры с Путиным и встречается с русскоязычной диаспорой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отныне видит в русских израильтянах ключ к его политическому выживанию, пишет The Wall Street Journal. Он сейчас ведёт оживлённую кампанию, стремясь заполучить голоса более 750 тыс. русскоязычных иммигрантов. Для этого он размещает рекламу на русском языке и ещё больше, чем прежде, раздаёт интервью русскоязычным СМИ.

На штаб-квартире своей партии в Тель-Авиве он повесил огромный постер, на котором он изображён рядом с российским президентом. Такой же он намерен повесить и в русском квартале. Кроме того, он отправился на Украину на встречу с Владимиром Зеленским. В августе он также встретился с лидерами русскоязычной диаспоры, и на этой встрече он сказал: «Мы сделали Израиль глобальной силой, благодаря модели свободной экономики».

Этот «гамбит» предназначен напрямую для главного политического врага Нетаньяху Авигдора Либермана. Его база сторонников — это как раз иммигранты из стран бывшего Советского Союза. Да и сам Либерман там родился.

Борьба за русскоговорящих избирателей показывает смещение израильской политики в сторону правого крыла, хотя Нетаньяху ведёт вербальную войну с политиками правого толка. Агитируя русскоговорящих израильтян, Нетаньяху пытается забрать у Либермана достаточное количество голосов, чтобы победить на выборах и сформировать правительство без него. Но пока ему это не удаётся, как показали последние опросы.

Либерман свою аудиторию зажёг и расширяет за счёт жёстких взглядов на безопасность Израиля и уверенности, что Израиль должен быть светским государством. И потому ожидается, что в израильском парламенте его партия упрочит свои позиции. Он взял себе на вооружение слоган по примеру Трампа «Сделаем Израиль снова нормальным».

По оценке экспертов, его идеи отзываются в сердцах многих израильтян. В свою очередь, и партия Нетаньяху утверждает, что она крупнейшая, и хочет донести это до избирателей.

Сам Либерман вряд ли может претендовать на пост премьер-министра, но он может играть большую роль в формировании правительства.

Русскоговорящие иммигранты — самое большое меньшинство Израиля, они могут дать порядка 15 из 120 мест парламента. Главным вопросом они считают безопасность, а также попытки отделить религию от государства, поскольку почти четверть из них не иудеи. Либерман набирает голоса среди более пожилого населения, тогда как молодёжь голосует так же, как и остальное израильское общество.

На апрельских выборах 40% русскоязычных израильтян проголосовали за партию Либермана, а 27% — за Нетаньяху. Некоторые эксперты предупреждают, что Либерману стоит расширить свою базу за пределами русскоговорящей диаспоры. Тем более даже некоторые иммигранты из России говорят, что не станут голосовать за Либермана, раз он представляет лишь часть израильского населения, пишет The Wall Street Journal.