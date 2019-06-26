NYT: переговоры с Россией и США помогли Израилю повысить свою роль в международной дипломатии

Трёхсторонние переговоры в Иерусалиме между советниками по национальной безопасности России, США и Израиля сами по себе стали достижением для Тель-Авива. пишет The New York Times. Как поясняет издание, участие Израиля в этой встрече на равных с двумя сверхдержавами повышает его роль в международной дипломатии.
На необычной встрече в Иерусалиме между советниками по национальной безопасности России, США и Израиля премьер последнего Биньямин Нетаньяху настаивал на выводе из Сирии всех иностранных сил, пишет The New York Times. В частности, он заявил о необходимости убрать с сирийской территории иранцев и подконтрольные им силы, расположившихся к северу от границы с Израилем.
На фоне того, как продолжающаяся уже восемь лет гражданская война в Сирии сходит на нет, Нетаньяху заявил: «Я считаю, что между нашими тремя странами существует больше оснований для сотрудничества, чем многие считают».
Советники по национальной безопасности Москвы, Вашингтона и Тель-Авива впервые встречались в таком формате.
По словам израильского премьера, переговоры между Николаем Патрушевым, Джоном Болтоном и Меиром Бен-Шаббатом — это «реальная возможность» для продвижения стабильности в регионе и, в частности, в Сирии.
Встреча прошла на фоне обострения напряжённости между США и Ираном из-за сбитого недавно Тегераном американского беспилотника, а также из-за угроз иранцев превысить лимиты по хранению обогащённого урана, установленные в рамках ядерной сделки 2015 года.
То, что от переговоров не стоит ждать немедленных прорывов по Сирии и по другим вопросам, было ясно с самого начала, особенно если учесть наличие у участников встречи конфликта интересов в регионе, говорится в статье. Кроме того, на переговорах явно не хватало представителя Ирана.
Между тем проведение этих трёхсторонних переговоров, в которых израильский представитель участвовал на равных с представителями двух сверхдержав, уже можно считать достижением для Израиля, поскольку таким образом Тель-Авив повышает свою роль в международной дипломатии, пишет The New York Times.
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