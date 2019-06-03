Asharq al-Awsat: США, Россия и Израиль обсудят сдерживание Ирана в Сирии

В скором времени представители США, России и Израиля проведут в Западном Иерусалиме встречу, сообщает Asharq al-Awsat. Главной её темой станет будущее иранского присутствия в Сирии.

США, Россия и Израиль собираются провести встречу, нацеленную на «сдерживание Ирана», пишет Asharq al-Awsat. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и его российский и израильский коллеги — Николай Патрушев и Меир Бен-Шабат соответственно — встретятся в скором времени в Западном Иерусалиме, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и Сирию, в частности.

Как отмечает издание, это будет первая подобная встреча. Западные дипломатические источники заявили изданию Asharq al-Awsat, что главной темой встречи в Иерусалиме станет будущее иранского присутствия в Сирии.

Как указывают источники, встреча была организована благодаря тому, что американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин понимают: приоритет должен быть отдан безопасности Израиля и поддержке израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Три стороны должны обсудить дорожную карту, в рамках которой США и их союзники будут вынуждены предложить Москве стимулы в Сирии, такие как реконструкция, легитимность и снятие санкций, в обмен на обязательство России предпринять конкретные шаги по сдерживанию роли Ирана», — приводит издание заявление неназванного источника.

Как напоминает Asharq al-Awsat, в субботу две ракеты были выпущены из Сирии по оккупированным Израилем Голанским высотам. В результате обстрела никто не пострадал. В воскресенье Тель-Авив сообщил о том, что в ответ на ракетный обстрел его самолёты нанесли удар по армии Сирии, в результате чего трое сирийских военных погибли.