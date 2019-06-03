Asharq al-Awsat: США, Россия и Израиль обсудят сдерживание Ирана в Сирии

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Sunday Times: Трамп посоветовал Британии не платить ЕС по «счёту за развод» Sunday Times
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Блины с икрой и рыбий жир: CNN рассказал, как завтракают в разных странах мира CNN
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GW: МИД Польши протестует — Россия самовольно установила таблички в Смоленске Gazeta Wyborcza
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Fox News: настоящая угроза американским выборам — Мексика, а не Россия Fox News
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New York Times: торговая «контратака» Китая встревожила Кремниевую долину New York Times
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ВОЗ: в ходе боевых действий в Триполи погибли более 600 человек
В ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 607 человек.
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СМИ: Пропавший после финала ЛЧ фанат «Ливерпуля» был найден в отделении полиции
Болельщик «Ливерпуля», считавшийся пропавшим после финального матча Лиги чемпионов в Мадриде, найден в одном из отделений полиции столицы Испании.
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В Москве прошёл Красочный забег
В Москве 2 июня состоялся Красочный забег, в котором приняли участие около 5 тыс. человек.
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Кучма собирается инициировать новое перемирие в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кучма, назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию на востоке страны, заявил о намерении инициировать новое перемирие в Донбассе.
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RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за май
Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за май 2019 года.
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Гендиректор WADA заявил, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.
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Зеленский назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарём журналистку Юлию Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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В МИД России предупредили о последствиях позиции Киева в суде ООН
Позиция Киева, попытавшегося обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил на слушаниях в Гааге замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев.
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В Кремле прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.
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Песков прокомментировал сообщения о возможном предложении США по САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения арабских СМИ относительно возможных планов Вашингтона предложить Москве сделку по Сирии.
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Моуринью назвал тренеров «ослами футбола»
Известный футбольный тренер Жозе Моуринью, комментируя появление форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, высказал мнение о критике в адрес своих коллег по тренерскому цеху.
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СМИ: Жена Клоппа смотрела парад «Ливерпуля», стоя на мусорном баке
Улла Клопп, супруга главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, наблюдала за парадом команды мужа в честь победы в Лиге чемпионов, стоя на мусорном баке.
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Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии
Отец Никиты Белянкина, бывшего спецназовца, который погиб в ходе драки в Московской области, рассказал подробности произошедшего.
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Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть новые конкретные решения по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.
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Организатор протестов в Екатеринбурге оштрафована на 20 тысяч рублей
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину за организацию акций, участники которых выступали против строительства храма Святой Екатерины в одном из скверов города.
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Футболист «Ливерпуля» ван Дейк признан лучшим игроком недели в ЛЧ
Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим футболистом заключительной соревновательной недели сезона-2018/19 в Лиге чемпионов.
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Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
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Токаев заявил, что Казахстану повезло с соседями
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что его стране повезло с соседями.
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Кремль призвал Киев не придумывать нового по урегулированию в Донбассе
Москва призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию на юго-востоке Украины, а обратиться к Минским соглашениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Волейболистка сборной Украины продолжит карьеру в «Уралочке»
Доигровщица сборной Украины по волейболу Богдана Анисова подписала контракт со свердловским клубом «Уралочка-НТМК».
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СМИ: Журналистка Юлия Мендель станет пресс-секретарём Зеленского
Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.
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СК направил в Красногорск криминалистов в связи с убийством экс-военного
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК для оказания содействия в расследовании убийства бывшего военнослужащего в Красногорске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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В Кремле заявили о желании увидеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT заявил, что хотел бы видеть американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако не знает, будет ли ему разрешено это сделать.
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«Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с Сошниковым
Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Никитой Сошниковым.
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«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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Lada Vesta SW Cross поступила на службу в полицию словацкого Гуменне
Муниципальная полиция города Гуменне на востоке Словакии приобрела новый служебный автомобиль — российский Lada Vesta SW Cross.
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Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-военный
Следователи установили личности участников массовой драки, в результате которой был убит бывший военнослужащий в Подмосковье.
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СМИ: Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала ЛЧ
Болельщик «Ливерпуля» пропал после финального матча Лиги чемпионов, прошедшего в столице Испании — Мадриде.
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СК просит арестовать экс-главу Ивановской области Конькова по делу о хищении
Следствие просит арестовать бывшего главу Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.
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Переходное правительство Австрии принесло присягу
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера Бригитте Бирляйн и министров её переходного правительства.
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Жена Новосельцева заявила, что её муж болел против сборной России на ЧМ-2018
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, рассказала, что её муж болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в Подмосковье
В СК России по Московской области рассказали подробности гибели экс-военного в драке в Подмосковье.
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Песков назвал закон об устойчивом Рунете мерой предосторожности
В условиях, когда отдельные страны способны поставить под угрозу международное право, Россия обязана принять меры предосторожности, в том числе в сфере интернета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT.
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Гризманн ответил на вопрос, в каком клубе он продолжит карьеру
Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», ответил на вопрос, в каком клубе он намерен продолжить карьеру.
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Тимошенко обвинила КС в попытке сорвать выборы в Раду
Конституционный суд Украины планирует сорвать проведение внеочередных парламентских выборов в стране. Такое мнение выразила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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Шнуров высказал мнение о рэп-баттлах
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что он думает о рэп-баттлах.
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Леонард повторил достижение Брайанта и Джеймса в плей-офф НБА
Форвард «Торонто Рэпторс» повторил уникальное достижение стадии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Раде призвали Зеленского дать оценку сносу бюста Жукова в Харькове
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский призвал главу государства Владимира Зеленского дать оценку действиям националистов, снёсшим бюст Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.
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Гимнастка Мустафина пропустит Европейские игры из-за травмы
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина из-за травмы не сможет выступить на II Европейских играх 2019 года в Минске.
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Число погибших при разгоне лагеря оппозиции в Судане увеличилось до 12
В результате разгона палаточного лагеря оппозиции в суданской столице погибли не менее 12 человек.
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Умер актёр Геннадий Матвеев
Актёр, заслуженный артист России Геннадий Матвеев умер 1 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
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Песков оценил влияние санкций Запада против России на инвесторов
Санкции Запада против России оказывают определённое влияние на разных зарубежных инвесторов, которые потенциально могли бы вкладываться в Россию, но другие, напротив, попытаются воспользоваться чужой нерешительностью и занять позицию на российских рынках.
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Трамп заявил, что мэр Лондона Хан «ужасно работает»
Американский лидер Дональд Трамп, прибывший с государственным визитом в Великобританию, в своём Twitter отметил, что мэр Лондона Садик Хан «ужасно работает».
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В Москве 4 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 4 июня объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
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Американская скелетонистка заявила, что в России ей понадобится защита из-за угроз смерти
Американка Кэти Юлендер выразила опасения за свою безопасность в связи с возможным проведением в России одного из этапов Кубка мира по скелетону.
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В ГБР заявили о «правовых перспективах» дел против Порошенко
Директор украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил о наличии юридически-правовых перспектив дел против экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Песков рассказал о попытках ряда стран испортить «климат» на ПМЭФ
Каждый год некоторые страны стараются «шантажировать» Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), пытаясь представить климат на мероприятии «в совсем ином свете», при этом в конечном итоге обстановка на форуме остаётся благоприятной.
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Косачёв оценил сообщения СМИ о возможном предложении США по Сирии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook оценил сообщения арабских СМИ относительно возможных планов Соединённых Штатов предложить России сделку по Сирии.
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Песков: многие вопросы США и России нужно решить на уровне президентов
Россия выступает за решение многих стратегических вопросов с помощью диалога Москвы и Вашингтона на уровне президентов, так как на более низком уровне существующие проблемы решить невозможно. Об этом в интервью программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Глава МЧС рассказал о лесопожарной ситуации в России
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о лесопожарной ситуации в стране.