Das Erste: Израиль обстрелял позиции Сирии вблизи Голанских высот

Израиль нанёс ракетный удар по военным позициям Сирии вблизи Голанских высот, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. По данным сирийской стороны, в результате погибло трое военных, семеро были ранены. Целью атаки Израиля стали позиции сирийской армии, поддерживающего её Ирана, а также шиитской «Хезболлы».
По данным Сирии, Израиль нанёс удар по её военным позициям вблизи Голанских высот, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.
По информации сирийских государственных СМИ, Израиль выпустил ракеты и нанёс удар по военным позициям Сирии на юге страны. В результате погибло трое военнослужащих, семеро были ранены, сообщает сирийское новостное агентство.
Атака была произведена в регионе Эль-Кунейтра неподалёку от оккупированных Израилем Голанских высот и причинила ущерб на сирийских позициях. Израильские военные не давали никаких комментариев по этому поводу.
По данным близкого к оппозиционным силам центра наблюдения за соблюдением прав человека в Сирии ракетные удары были нанесены по складу и военным позициям, используемым как сирийской армией, так и иранскими военными, а также ливанскими представителями «Хезболлы».
Израиль постоянно наносит по соседней Сирии авиаудары — в основном, по позициям Ирана, поддерживающего Башара Асада, и шиитской «Хезболлы». Израиль опасается роста влияния его заклятого врага — Ирана — в Сирии, сообщает немецкий телеканал.
Незадолго до того как сирийские СМИ сообщили об атаке, израильские военные заявили о том, что из Сирии было сделано два выстрела в направлении Голанских высот.
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