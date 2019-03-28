Das Erste: вопрос Голанских высот привёл к изоляции США в Совбезе ООН

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Голанским высотам не было спокойным, однако почти все участники сошлись в одном: признание Америкой этой территории за Израилем в одностороннем порядке нарушает международное право и резолюции ООН. Таким образом, по данному вопросу США остались в изоляции, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

США оказались изолированными в Совете Безопасности ООН, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Участники экстренного заседания Совбеза ООН по Голанским высотам сошлись по меньшей мере в одном: признание этой территории Америкой за Израилем является односторонним нарушением международного права и резолюций ООН. Таким образом, США оказались в масштабной изоляции по этому вопросу, утверждает Das Erste.

По замечанию постоянного представителя Германии при ООН Кристофа Хойсгена, интересы безопасности, какими бы настоятельными они ни были, не могут оправдывать аннексию. Представитель ЮАР Джерри Матйила, в свою очередь, подчеркнул, что такие односторонние действия никак не способствуют долгосрочному мирному решению конфликта на Ближнем Востоке.

Как отмечает немецкий телеканал, экстренное заседание Совета Безопасности ООН было созвано по просьбе Сирии. На прошедшем ранее заседании в Нью-Йорке американский постоянный представитель при ООН Джонатан Коэн, как и госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне, дал понять, что американское правительство считает признание аннексированных Израилем в 1981 году Голанских высот израильской территорией вкладом в установление мира на Ближнем Востоке. По словам Помпео, этот шаг устраняет неясности по поводу дальнейшего развития ситуации.

Обстановка на двухчасовом экстренном заседании Совета Безопасности ООН обострилась, в том числе в связи с высказыванием постпреда Германии Хойсгена о циничности заявки Сирии на проведение этого мероприятия. Сирийский режим пытает собственный народ, убивает и нарушает международное право, совершая военные преступления, заявил Хойсген. Поэтому обвинять других в нарушении международного права со стороны Сирии, по его мнению, совершенно цинично.

После этого сирийский постпред при ООН Башар Джаафари сказал, что Германии должно быть стыдно за высказывания Хойсгена, и напомнил о нацистском режиме, ответственном за гибель 85 млн человек. Сирия же, напротив, является членом — учредителем ООН.

Израильский постоянный представитель при ООН Дэнни Данон счёл признание США в отношении Голанских высот справедливым. По его убеждению, Голаны будут вечно принадлежать Израилю. Он также заявил, что сирийский посол должен стыдиться, потому что непонятно, где он был, когда его правительство применяло отравляющий газ и использовало бочковые бомбы, рассказывает немецкий телеканал Das Erste.