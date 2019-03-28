Haaretz: Дамаск предложил Вашингтону поделиться с Израилем собственной землёй

Постпред Сирии при Совбезе ООН Башар Джаафари раскритиковал решение Дональда Трампа по Голанским высотам, назвав его «пощёчиной всему миру». По словам дипломата, если американские власти действительно хотят поддержать Израиль, то им следует отдать ему собственные территории, пишет Haaretz.

Решение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля оставляет только один выход из ситуации — «применение силы». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Сирии Башар Джаафари, пишет Haaretz.

Дипломат назвал объявление по Голанским высотам, сделанное американским президентом, «пощёчиной всему миру». По его словам, одностороннее поведение Вашингтона не имеет «законной или политической ценности».

Джаафари подчеркнул, что выбранный Трампом курс идёт вразрез с обещаниями его предшественников. Он также высказал мнение, что глава Белого дома принял это решение, чтобы получить поддержку «американо-еврейского лобби».

«Почему бы не отдать Израилю Северную Каролину? Дайте им землю ваших штатов, если вы действительно хотите поддержать Израиль», — предложил постпред Сирии.

Члены Совбеза, инициировавшие заседание по этому вопросу, вновь напомнили, что международная организация считает Голанские высоты оккупированной территорией. Они также выразили надежду, что заявления американских властей не приведут к обострению ситуации в регионе.

Между тем представители США отметили, что решение Дональда Трампа не нарушает израильско-сирийского соглашения о размежевании 1974 года и не препятствует работе Сил ООН по наблюдению за разъединением. При этом Родни Хантер, политический координатор американской миссии при ООН, поделился опасением относительно присутствия сирийских военных в зоне прекращения огня.

«Соединённые Штаты и Совет Безопасности не могут принять попытки Сирии сделать своё присутствие в районе разъединения новой нормой», — заявил он. По его словам, Вашингтон призывает Москву «использовать своё влияние на режим Асада, чтобы заставить сирийские войска немедленно покинуть» регион.

Постпред России при Совбезе ООН выразил тревогу, что решение Трампа по Голанам помешает миротворческой миссии международной организации в регионе. По его мнению, как и перенос американского посольства в Иерусалим, эта инициатива является «частью мрачной картины односторонних шагов, принимаемых США в последнее время».

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС «не признаёт суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами». Арабские государства также осудили это решение Вашингтона. А лидеры друзов в регионе назвали заявление Трампа «оторванной от реальности декларацией оторванного от реальности человека», напоминает Haaretz.