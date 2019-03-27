OLJ: президент Ливана не смог добиться от Путина помощи с сирийскими беженцами

У России и Ливана сходятся взгляды на многие вопросы, однако в совместном коммюнике по итогам переговоров двух президентов формулировки расплывчаты, отмечает журналист L'Orient-Le Jour. Так, там есть призыв к созданию необходимых условий в Сирии для возвращения беженцев, но не указаны ни сроки, ни сама процедура.

Президент Ливана Мишель Аун провёл переговоры с Владимиром Путиным, и касались они трёх главных тем: придания динамики двусторонним отношениям, сирийскому вопросу с проблемой беженцев и кризису в регионе, пишет L'Orient-Le Jour. При этом лидеры ещё держали в уме то, что сходятся их мнения по признанию Штатами Голанов за Израилем, по Сирии, а также по ядерной проблеме Ирана.



В итоге в совместном коммюнике двух президентов вопрос о беженцах остался без конкретики. Бейрут хочет, чтобы в Сирии начался политический процесс, а Москва рассчитывает на помощь в восстановлении Сирии. Автор статьи делает вывод, что президенту Ливана не удалось добиться от России помощи для возвращения в Сирию беженцев, которые тяжёлым бременем ложатся на его страну. Поэтому в коммюнике включили фразу о том, что лидеры поддерживают попытки, которые прилагает Россия для возвращения беженцев, но считают, что разрешение этой проблемы зависит напрямую от создания необходимых социально-экономических условий в Сирии, и они призывают международное сообщество и гуманитарные организации обеспечить всю необходимую помощь.



В вопросе двусторонних отношений лидеры договорились укреплять их на всех уровнях: «политическом, парламентском, экономическом, торговом, гуманитарном, образовательном, спортивном, культурном, туристическом и энергетическом». При этом военной сферы там не указано, отмечает автор статьи, но в феврале 2018 года страны подписали протокол о военной взаимопомощи. Там в основном говорится о помощи ливанской армии, в частности, для покупки российских вооружений, об образовании военных и обмене знаниями, о борьбе с терроризмом и при необходимости о присутствии российских военных на военных базах Ливана. Однако то соглашение заблокировал главный партнёр Ливана — США, которые посчитали его попыткой России расширить своё влияние.



Однако, если не считать военную сферу, то страны договорились значительно углубить своё сотрудничество. Помимо Путина в расширенных переговорах участвовали многие российские министры, дипломаты и представители энергосектора. Так, «Роснефть» недавно договорилась о восстановлении и эксплуатации нефтехранилища в ливанском Триполи.



Ливану также предложили принять участие в переговорах по Сирии в качестве наблюдателя, чтобы следить за тем, как разрешается политический кризис в соседней с ним стране. Договорились лидеры и совместно бороться с терроризмом, а также осудили попытки использовать террористические организации в качестве инструментов для достижения геополитических целей. По Сирии они подчеркнули, что уважают её независимость, единство и суверенитет, а также выступают за политическое и дипломатическое разрешение конфликта.



После этого Мишель Аун встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где отметил, что этот визит открывает новую страницу в отношениях двух стран. Он также подчеркнул, что в интересах Европы, чтобы проблема с беженцами в Ливане разрешилась, ведь иначе они пойдут дальше — на европейский континент.



Ливанский президент успел побывать на Могиле Неизвестного солдата, а также встретиться с представителями РПЦ, с российскими бизнесменами и с ливанской диаспорой. Уезжая, он пригласил Владимира Путина совершить ответный визит в его страну, и тот пообещал это сделать, отмечает журналист L'Orient-Le Jour.