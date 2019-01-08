TDG: фестивали, образование и дипломатия — Россия пошла в «культурное наступление» на Ливан

Россия понимает, что Ливан крайне важен для укрепления её влияния на Ближнем Востоке, а потому пошла там в «культурное наступление» пишет Tribune de Genève. Она проводит фестивали русской культуры, выдаёт стипендии, занимается урегулированием международных проблем. И только поставлять вооружения в Ливан ей не позволяют США.
Выставки, конференции, концерты и выступления танцевальных фольклорных ансамблей в городах Ливана и Дамаске — после Сирии Россия хочет укрепить своё влияние в регионе, пишет Tribune de Genève. После 30-летнего отсутствия Россия возвращается на Ближний Восток, понимая, что возрождение партнёрства с ливанцами имеет для этого первостепенное значение, приводит издание слова экспертов.
Россия перешла в «культурное наступление», — отмечает автор статьи. Лишь этим летом в Ливане открылось три новых российских культурных центра — всего их получилось девять. И помогают в этом старые друзья Москвы, в том числе ливанцы, которые прожили в России несколько лет.
В Бейруте же инициативу на себя берёт подразделение Россотрудничества. Первый кинофестиваль российских фильмов там провели в 2016 году. Проходят и вечера русской культуры, организаторы которых хотят показать другую Россию, уйти от стереотипов водки, безнравственности, холода и мафии.
Расширяется сотрудничество в сфере образования. Например, теперь Москва даёт 100 годовых стипендий ливанцам, тогда как, скажем, Франция — лишь 64. А за всё время, за исключением эпохи Ельцина, всего ливанцам было выдано 14 тыс. стипендий на обучение в России.
В октябре в Ливан приехали представители 20 российских университетов, которые предлагали школьникам своё образование. Как отмечает автор статьи, обучение в России стоит дешевле и поэтому привлекает много абитуриентов, конкурирует с Францией, Великобританией, США и Канадой.
При этом Москва в своей кампании использует и иностранные площадки, особенно французские. Так, она приглашала французские институты и школы в Ливане участвовать в своём дне открытых дверей. А «Дни Санкт-Петербурга» даже проходили частично во французском иезуитском колледже, что, по признанию организаторов, было плохо воспринято некоторыми французскими дипломатами.
Эксперты отмечают, что влияние России в Ливане укрепляется, и процесс этот не заканчивается. И точно так же участились поездки ливанских чиновников в Россию. «Это отражает то, как растёт важность России для Ливана и в целом для региона. Её воспринимают как новый «швейцарский нож» Ближнего Востока. Русские могут вести разговор со всеми: как с сирийцами и иранцами, так и с саудовцами и израильтянами», — приводит автор статьи слова эксперта.
Россия также участвует в разрешении проблемы беженцев: в августе она предложила план по возвращению 900 тыс. беженцев из 1,5 млн человек, что принял Ливан. Кроме того, Кремль собирается сыграть роль арбитра в споре о морской границе между Ливаном и Израилем. А российская компания будет участвовать в разработке месторождений газа на шельфе.
Остаётся неохваченным для Москвы лишь вопрос поставки вооружений, которые по-прежнему поступают в Ливан из США и Великобритании. Хотя Россия и пыталась убедить Бейрут принять военную помощь, Вашингтон наложил на эти планы своё вето, отмечает журналист Tribune de Genève.
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