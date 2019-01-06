AW: на Ближнем Востоке от Москвы многого не ждали, в этом залог успеха Кремля

У стран Ближнего Востока были завышенные ожидания от США, и они не оправдались, пишет Arab Weekly. При этом от Москвы многого никто не ждал, и в итоге она превзошла ожидания, что обеспечило ей успех. Но теперь, предупреждает автор статьи, запросы к Москве стали выше, и если она на них не ответит, то страны региона вполне могут вернуться к своему бывшему союзнику — Соединённым Штатам.

Внешняя политика России на Ближнем Востоке в 2018 году была крайне успешной, и в 2019 году Москва, похоже, постарается достичь того же результата, пишет Arab Weekly. Однако при этом она может столкнуться с определёнными проблемами, которые, в том числе, проистекают из её достижений.



Один из главных успехов России на Ближнем Востоке — в Сирии, отмечает автор статьи. И хотя мир там ещё не установлен, никто не может потягаться с Москвой в том, какую дипломатическую роль она для этого играет.



При этом России также удалось сохранить хорошие отношения со всеми главными игроками региона, за исключением джихаддистов, несмотря на их внутреннюю нелюбовь друг к другу. Например, у Москвы хорошие отношения с Ираном и с его заклятым врагом Израилем, с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и с их противником Катаром. А с Турцией у России и вовсе отношения получше, чем у её западных союзников.



Между странами Ближнего Востока и Западом есть споры по поводу соблюдения прав человека, но Москве этот вопрос не важен, поэтому она извлекает пользу из этих разногласий. Хотя на словах она поддерживает Палестину, но на деле не критикует Израиль, как на Западе. Точно так же, когда стали обвинять кронпринца Саудовской Аравии в гибели журналиста и военной кампании в Йемене, Путин тоже отстранился. Их совместные фотографии лишь показывают, какие тёплые у них взаимоотношения, тогда как оба они стали объектами критики на Западе.



Наконец, к достижениям ближневосточной политики России автор статьи относит то, что ни один союзник США в регионе не присоединился к антироссийским западным санкциям. В итоге, по его словам, это помогло России не только снизить вред от санкций, но и сократить зависимость от Китая в плане обхода санкций.



В 2019 году, по мнению автора статьи, такие тенденции вполне могут продолжиться, и это во многом не столько заслуга Путина, сколько его умение пользоваться разногласиями среди других.



Впрочем, не всё идёт так, как хочет Путин, отмечает автор статьи. Так, например, отношения между Россией и Израилем обострились после того, как сирийские силы по ошибке сбили российский самолёт после авиаудара Израиля. И хотя премьер-министр Израиля пытался заверить и успокоить Путина, израильские СМИ сообщают, что атаки на сирийские цели продолжаются.



Это может говорить о том, что Россия не в силах предотвратить конфликт между Израилем и Ираном, «Хезболлой» или режимом Асада. И тем более Москва не обрадуется вмешательству США, которое неизбежно произойдёт в случае такого конфликта.



Если говорить в более широком плане, то Москве на пользу был тот факт, что у Ближнего Востока высокие ожидания от США, и там были разочарованы, когда они не оправдались. Но при этом ожидания от России были небольшими, а она в итоге их превзошла. Поэтому, чем больших успехов Россия достигнет на Ближнем Востоке, тем большего там будут от неё ожидать. И если она вдруг эти ожидания не оправдает, то многие в регионе в ответ вернутся к Соединённым Штатам, предупреждает журналист Arab Weekly.