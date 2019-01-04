Глава МИД Великобритании: вместе со сферой влияния в Сирии Россия получила и ответственность

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант впервые признал, что президент Сирии Башар Асад сохранит за собой власть в стране при поддержке России. При этом в интервью Sky News Хант отметил, что со сферой влияния в Сирии Россия также получила и ответственность.

Джереми Хант отправился с поездкой по Дальнему Востоку, а с ним и Дебора Хейнс, которая побеседовала с министром в Сингапуре.



Почти восемь лет продолжается гражданская война, сотни тысяч человек погибли, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, однако президент Башар Асад всё ещё у власти. И учитывая растущее влияние России, в ближайшее время Асад не покинет свой пост, отмечает министр иностранных дел Великобритании.



ДЖЕРЕМИ ХАНТ, министр иностранных дел Великобритании: Неизменная позиция Великобритании состоит в том, что при нынешнем режиме не удастся добиться обеспечения прочного мира в Сирии. Но, к сожалению, мы полагаем, что он останется у власти ещё на некоторое время, благодаря той поддержке, которую ему оказывает Россия. Россия может считать, что получила сферу влияния. Мы бы им сказали: «Да, и вы также получили ответственность. И если вы будете участвовать в жизни Сирии, вам необходимо убедиться в том, что там установился мир, а значит следить за тем, чтобы Асад не применял химическое оружие против сирийцев».



Великобритания впервые открыто высказывается о том, как складывается ситуация в Сирии, даже несмотря на то, что Джереми Хант лишь констатировал очевидный факт. При поддержке России и Ирана Асад укрепляет контроль над властью, а мятеж, пользовавшийся поддержкой Великобритании и её союзников, угасает. Ряд стран, например ОАЭ, вновь открывают свои посольства в Дамаске, стремясь продемонстрировать своё доверие сирийскому лидеру.



ДЖЕРЕМИ ХАНТ: Несмотря на то, что множество сирийцев страшно разочарованы исходом мятежа, Асаду удалось укрепить свои позиции. Но в таком случае будут страны, которые захотят восстановить дипломатические отношения с Сирией.



Слова Джереми Ханта противоречат позиции Великобритании при бывшем премьер-министре Дэвиде Кэмероне, который настаивал на необходимости смены сирийского режима.



ДЭВИД КЭМЕРОН, бывший премьер-министр Великобритании: В Сирии мы наблюдаем ужасающие события: смерти и страдания, вызванные применением Асадом химического оружия. И мы не можем позволить, чтобы это продолжалось.



Это означает наличие правительства, которое не терроризирует своих граждан. Поэтому Асад должен покинуть пост.



Надеяться на подобный исход сейчас весьма наивно. Параллельно развивающийся конфликт с ИГ*, вполне возможно, также близиться к завершению. После того как в декабре Дональд Трамп объявил о том, что в скором времени он выведет все американские войска из Сирии, он всё же отметил, что вывод войск будет осуществляться постепенно. Британский министр одобрил подобное изменение решения, предупредив, что борьба с боевиками ещё не окончена.



ДЖЕРЕМИ ХАНТ: Великобритания полагает, что война с ИГ ещё не закончилась. Поэтому сохраняется необходимость присутствия западных стран.



ДЕБОРА ХЕЙНС, корреспондент Sky News: В Сирии и Ираке?



ДЖЕРЕМИ ХАНТ: В обеих странах — и в Сирии, и в Ираке.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



Дата выхода в эфир 04 января 2019 года.