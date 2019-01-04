Telepolis: за «ценностями» западные политики скрывают своё политическое бессилие

В своих новогодних обращениях практические все политические лидеры Европы говорили о важности западных ценностей, демонстрируя при этом явный дефицит самокритики, пишет Telepolis. Возникает ощущение, что эти ценности служат лишь «утешением», чтобы скрыть своё политическое бессилие, считает автор статьи.

Практически все политические лидеры Европы в своих новогодних обращениях говорили о важности западных ценностей, пишет Telepolis. При этом в их выступлениях проглядывался явный дефицит самокритики, отмечает автор статьи.

К тому же политики забывают, что ценности не могут существовать вне экономических и социальных условий, продолжает издание. И зачастую они вступают в конфликт с существующими правовыми нормами. Одним из ярких примеров такого конфликта служит реакция общественности на решение главы Белого дома Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Ведущие политики и СМИ в ЕС критикуют его за этот шаг, но они не говорят о том, что все эти годы, находясь на территории государства, американские войска нарушают международное право.

Конечно, бывают ситуации, в которых существует широкий консенсус, что права человека и другие ценности важнее формально-правовых норм, признаёт автор. Но для принятия соответствующих решений в такого рода ситуациях существуют специальные структуры, как, например, Совет Безопасности ООН.

Они позволяют избежать чрезмерно вольной интерпретации права и действуют с опорой на основные юридические принципы, в частности право на презумпцию невиновности и наличие доказательств. Ведь ценности привязаны ко времени и их можно очень широко интерпретировать. Во имя христианских ценностей велись войны, ради цивилизационного прогресса уничтожались целые народы, рабовладельчество и притязания на мировое господство оправдывались верой в исключительность своей нации.

Нынешние западные ценности можно определённо рассматривать как некий прогресс в сравнении с их историческими предшественниками, но нельзя забывать, что «демократия заканчивается за воротами завода». В самом подчёркивании важности ценностей нет ничего плохого, но во многих странах мало кто подвергает сомнению их универсальность. У таких людей евроцентристский взгляд на остальной мир, что мешает им понять другие культуры и социальные особенности других стран. «Когда в новогодних обращениях говорят о западных ценностях, возникает ощущение, что они просто служат «утешением», чтобы скрыть своё политическое бессилие», — заключает автор.