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Telepolis: за «ценностями» западные политики скрывают своё политическое бессилие

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В своих новогодних обращениях практические все политические лидеры Европы говорили о важности западных ценностей, демонстрируя при этом явный дефицит самокритики, пишет Telepolis. Возникает ощущение, что эти ценности служат лишь «утешением», чтобы скрыть своё политическое бессилие, считает автор статьи.
Telepolis: за «ценностями» западные политики скрывают своё политическое бессилие
Reuters

Практически все политические лидеры Европы в своих новогодних обращениях говорили о важности западных ценностей, пишет Telepolis. При этом в их выступлениях проглядывался явный дефицит самокритики, отмечает автор статьи.

К тому же политики забывают, что ценности не могут существовать вне экономических и социальных условий, продолжает издание. И зачастую они вступают в конфликт с существующими правовыми нормами. Одним из ярких примеров такого конфликта служит реакция общественности на решение главы Белого дома Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Ведущие политики и СМИ в ЕС критикуют его за этот шаг, но они не говорят о том, что все эти годы, находясь на территории государства, американские войска нарушают международное право.
 
Конечно, бывают ситуации, в которых существует широкий консенсус, что права человека и другие ценности важнее формально-правовых норм, признаёт автор. Но для принятия соответствующих решений в такого рода ситуациях существуют специальные структуры, как, например, Совет Безопасности ООН.
 
Они позволяют избежать чрезмерно вольной интерпретации права и действуют с опорой на основные юридические принципы, в частности право на презумпцию невиновности и наличие доказательств. Ведь ценности привязаны ко времени и их можно очень широко интерпретировать. Во имя христианских ценностей велись войны, ради цивилизационного прогресса уничтожались целые народы, рабовладельчество и притязания на мировое господство оправдывались верой в исключительность своей нации.
 
Нынешние западные ценности можно определённо рассматривать как некий прогресс в сравнении с их историческими предшественниками, но нельзя забывать, что «демократия заканчивается за воротами завода». В самом подчёркивании важности ценностей нет ничего плохого, но во многих странах мало кто подвергает сомнению их универсальность. У таких людей евроцентристский взгляд на остальной мир, что мешает им понять другие культуры и социальные особенности других стран. «Когда в новогодних обращениях говорят о западных ценностях, возникает ощущение, что они просто служат «утешением», чтобы скрыть своё политическое бессилие», — заключает автор.
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Telepolis Германия Европа
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