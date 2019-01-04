Die Welt: с уходом США в Сирии начал зарождаться миропорядок «безграничного страха»

После решения главы Белого дома Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, Запад окончательно утратил контроль над развитием ситуации в регионе, пишет Die Welt. Теперь ни одна сила не помешает «оси войны» Москва—Тегеран—Дамаск, убеждён автор статьи Рихард Херцингер. По его словам, в стране зарождается новый мировой порядок «безграничного страха».

Своей внешней политикой президент США Дональд Трамп помогает главе Кремля Владимиру Путину в продвижении его собственных интересов, пишет Die Welt. Очевиднее всего это стало после того, как в Белом доме приняли решение о выводе войск из Сирии. Таким образом Трамп «развязал руки» российскому президенту и его иранским союзникам, и теперь они смогут «укрепить власть режима Асада», объясняет автор статьи Рихард Херцингер.

После ухода США курды вынуждены заключить альянс с сирийским властями, ведь Анкара собирается провести военную операцию на севере Сирии, продолжает издание. При этом Трамп предал не одних только курдов, но и Израиль. Глава Белого дома заявил, что США дали Израилю достаточно денег и оружия, чтобы он мог защищаться самостоятельно. В стране больше не осталось ни одной силы, которая может помешать «оси войны» Москва—Тегеран—Дамаск, убеждён автор. Путину осталось только договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о «разделе сфер влияния».

Вместе с Асадом глава Кремля хочет уничтожить последний бастион оппозиции, не вступая при этом в прямые боевые столкновения с Анкарой, объясняет Херцингер. Турция же хочет уничтожить курдские автономные образования на севере Сирии. Пока неизвестно, как события будут развиваться дальше, но одно можно сказать наверняка: после приказа Трампа о выводе войск Запад окончательно утратил своё влияние на регион.

На международной арене Трамп ведёт себя как «подопечный Путина, которому приходится возвращать долг своему покровителю в политической валюте». Позицию главы Белого дома во многом характеризуют и те слова, которые он использует в своей речи. США больше не могут оставаться «мировым полицейским», заявил он, выступая перед своими солдатами в Ираке. Словосочетание «мировой полицейский» до этого использовалось как антиамериканское ругательство, отмечает автор.

Но в провале Запада виноват не только Трамп, продолжает Die Welt. Ещё его предшественник Барак Обама провёл «красные линии», но не отреагировал на их пересечение. А европейцы с самого начала кроме призывов к отказу от насилия и диалогу особого вклада в урегулирование ситуации в Сирии не внесли. США и ЕС сосредоточились на борьбе с «Исламским государством»*, не занимаясь при этом первопричиной возникшего в стране взрыва насилия — «диктатурой Асада». «И теперь мы беспомощно наблюдаем за тем, как в Сирии рождается новый «мировой порядок» безграничного страха», — заключает Херцингер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.