Guardian: Арабская весна закончилась не долгожданными реформами, а хаосом и войной в регионе

По итогам Арабской весны добиться демократии удалось лишь одной стране — Тунису, пишет The Guardian. Однако в целом в регионе эти массовые протесты закончились отнюдь не долгожданными реформами, а войной и хаосом.
Восемь лет назад самоубийство тунисского торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, совершённое в знак протеста против тогдашних властей Туниса, положило начало Арабской весне, пишет The Guardian.
В ходе вспыхнувших тогда массовых акций протеста демонстранты требовали положить конец коррупции. Они также пытались добиться больших возможностей в своих же собственных странах, выступая против кумовства, мошенничества и бюрократии. Гнева протестующих оказалось достаточно, чтобы свергнуть нескольких авторитарных лидеров и стать серьёзной угрозой для ряда других.
Однако в большинстве стран Арабская весна закончилась отнюдь не долгожданными реформами. Восстания привели к войне и хаосу в регионе.
Так, борьба сирийского «диктатора» Башара Асада за удержание власти в своих руках подходит к концу. Но из-за гражданской войны страну уже нельзя собрать воедино и вернуть в то состояние, в котором она была до конфликта. Сотни тысяч мертвы, миллионы так и не вернутся в свои дома, а Сирия «по прихоти иностранных держав» теперь оказалась раздроблена на части. При этом в некоторых уголках страны восстановительные работы не начнутся ещё в течение многих лет, утверждается в статье.
У многих других стран, которых затронула Арабская весна, перспективы также мрачные.
«Единственной историей успеха» стала страна-колыбель тех протестов — Тунис. Вскоре после смерти Буазизи и начала массовых демонстраций в стране авторитарный президент Зин аль-Абидин бен Али бежал в Саудовскую Аравию. В статье указывается, что ему на смену пришла демократия, которая, страдая от терактов и экономических проблем, продолжает «служить маяком надежды для прогрессивных интеллектуалов и активистов во всём регионе».
Как отмечает The Guardian, в отличие от авторитарных режимов, страны с монархической формой правления, такие как Марокко, Бахрейн, Иордания, значительно легче перенесли Арабскую весну. Тем не менее им тоже пришлось пойти на уступки, и они до сих пор сталкиваются с её последствиями. А вот самовластные правители стран Персидского залива, в том числе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, подавили малейшие проявления инакомыслия, пишет The Guardian.
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