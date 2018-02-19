El Mundo: борьба с терроризмом в Сирии уступила место большой игре России и США

Сирия стала жертвой борьбы за влияние в арабском мире между Россией и США, а также отстаивания геополитических интересов Израилем, Ираном и Турцией, утверждает El Mundo. Только за последние два месяца жертвами большой игры в Сирии стали несколько сотен человек, в том числе десятки мирных жителей.

Почти 100 лет по вине США не погибало столько россиян, сколько погибло седьмого февраля; всего несколько дней спустя Израиль впервые за 25 лет потерял свой военный самолёт. Всё это произошло в Сирии, в которой в связи с предполагаемой нейтрализацией ИГ* борьба с терроризмом отошла на второй план, уступив место большой игре, жертвами которой становятся сотни людей, передаёт El Mundo.



Автор статьи отмечает, что выражение «большая игра» популяризировал английский писатель Редьярд Киплинг для обозначения стратегического соперничества между Россией и Британской империей за господство в Азии в XIX веке.



В XXI веке Россия и США борются за контроль над тем, что Роберт Каплан назвал «эпицентром потрясения в арабском мире». Кроме того, в Сирии свои геополитические интересы имеют Иран, Турция и Израиль. И каждый из них готов убить и умереть.



Седьмого февраля возглавляемая США антитеррористическая коалиция нанесла удары по проправительственным формированиям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. «Сначала атаковали бомбардировщики; затем вертолёты Apache зачистили зону», — цитирует издание казачьего атамана Шабаева, который ссылается на слова раненых, с которыми ему удалось пообщаться.



До сих пор остаётся неизвестной точная цифра погибших в результате атаки. В общей сложности Россия потеряла в Сирии 16 солдат с того момента, как ввязалась в войну, для того чтобы «поддержать сатрапа из Дамаска». Погибшие в недавней атаке тоже были россиянами, однако не солдатами, а наёмниками ЧВК Вагнера.



Американцы оправдываются, заявляя, что предупредили Россию об атаке за 20 минут. Однако предупреждение, очевидно, так и не дошло до членов «Группы Вагнера». В четверг Министерство иностранных дел России сообщило о пятерых погибших. Тем не менее некоторые источники, в том числе врачи российских больниц, куда были доставлены пострадавшие, говорят о 300 жертвах, среди которых как минимум 100 погибших. При этом The Guardian сообщает о 200 погибших.



Всего несколько дней спустя, 10 февраля, Израиль сбил иранский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны. В ответ на действия со стороны Ирана Израиль направил восемь истребителей F-16 к пункту управления беспилотником, находившемуся на сирийской территории, потеряв один из них. При этом, по словам автора, Израиль обладает «неоспоримым» господством в воздухе.



Не остался в стороне от конфликта и шиитский режим Тегерана. На помощь Башару Асаду Иран отправил не только вооружение, военных советников и более $1 млрд, но и десятки тысяч боевиков для борьбы в Сирии. Кроме того, в войну вмешалась военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла», потери которой насчитывают около 800 человек.



Автор сообщает, что Иран и «Хезболла» совместными усилиями сумели поддержать на плаву режим Асада вплоть до вмешательства в конфликт России в 2015 году, которое изменило ход войны.



Взамен Иран ожидает от Асада горнодобывающие концессии, базу ВВС и порт в Средиземном море. А израильские бомбардировки призваны не допустить получения «Хезболлой» военной базы вблизи границ страны и современного вооружения.



Кроме того, в январе этого года Турция направила войска, для того чтобы зачистить сирийский регион Африн от курдов, которых турки считают террористами, а американцы вооружают, обучают и поддерживают.



Во время битвы за Африн погибли 160 курдов, 31 турецкий солдат и 80 мирных жителей. Турки, не желая останавливаться на достигнутом, пообещали дойти до Манбиджа, где находятся сразу несколько пунктов размещения американских войск. Чтобы избежать обострения ситуации, госсекретарю США Рексу Тиллерсону пришлось направиться с визитом к президенту Турции Эрдогану.



«Новый этап конфликта в Сирии заставляет войну против ИГ выглядеть прогулкой в парке», — приводит издание слова эксперта Института Ближнего Востока Билала Сааба. Таким образом, то, что начиналось как восстание на волне «арабской весны», переросло в конфликт на религиозной почве и породило ИГ. «Сейчас большая игра заметна как никогда. Бедная Сирия!» — сообщает El Mundo.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.