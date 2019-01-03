OLJ: Макрон вступился за курдов и призвал Путина продолжать борьбу с ИГ

Во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон отметил, что странам важно продолжать борьбу против террористов в Сирии и избежать новой дестабилизации в регионе. Как отмечает L'Orient-Le Jour, он призвал не уничтожать там курдские формирования, ведь они также сражаются против исламского терроризма вместе с западной коалицией.
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет L'Orient-Le Jour. В беседе он подчеркнул, как необходимо завершить в Сирии войну против «Исламского государства»* и сохранить там силы, которые действуют против джихаддитов, в том числе и курдские формирования.
Так, Макрон «подчеркнул, что необходимо избежать новой дестабилизации, которая может пойти на руку террористам». Он также отметил: «Эта битва не окончена и продолжается в рамках международной коалиции». Автор статьи напоминает, что две недели назад Дональд Трамп неожиданно объявил о выводе американских войск из Сирии, которые находились там в рамках коалиции.
Кроме того, в этом разговоре Макрон вступился за курдов, отметив их постоянную борьбу против исламистов. Он также напомнил о важности политического урегулирования, которое должно положить конец войне. По его мнению, «все задействованные силы должны взять на себя обязательства, чтобы наладить достойную доверия конституционную процедуру и объективные и свободные выборы» под эгидой ООН.
Россия играет в Сирии ключевую роль, напоминает издание, и после ухода американцев она стала ещё важнее. При этом позиции Франции от этого решения ослабли, ведь порядка 1200 французских солдат участвуют в антитеррористической западной коалиции.
Помимо всего прочего, Путин и Макрон обсудили также украинский конфликт. Париж отметил достигнутое 27 декабря соглашение о прекращении огня, но при этом потребовал у Москвы как можно скорее освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, пишет L'Orient-Le Jour.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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