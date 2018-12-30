Выгода для России, угроза для курдов и Израиля — Bild рассказал, чем обернётся уход США из Сирии

Уход американских войск из Сирии обещает принести в регион целый ряд изменений, прогнозирует Bild. В выигрыше останется Россия, которая теперь вместе с Турцией и Ираном будет решать судьбу Сирии. Серьёзно осложнится положение курдов, которые попадут под прессинг со стороны Анкары, а также Израиля, поскольку американские военные больше не будут контролировать сирийско-иракскую границу, что позволит Ирану беспрепятственно осуществлять военные поставки. Что касается Германии, то теперь Берлину придётся принять на себя больше ответственности и самостоятельности в вопросе определения сирийского будущего.

«США больше не могут оставаться мировым жандармом. Мы находимся в странах, о которых большинство людей никогда не слышало. Честно говоря, это смешно», — цитирует Bild Дональда Трампа в связи с его решением вывести американские войска из Сирии и Афганистана. Эксперты видят в этом шаге конец той эры, когда США принимали на себя ответственность за защиту (в том числе и с помощью военной силы) западных ценностей по всему миру.

По мнению издания, наибольшую выгоду от ухода американских сил получит Россия. Уже в минувшую субботу состоялись переговоры российских и турецких министров обороны и иностранных дел, а на начало следующего года запланирована очередная встреча лидеров России, Турции и Ирана — «авторитарных политиков, которые теперь будут определять судьбу Сирии».

Bild пишет, что с выводом американских подразделений серьёзно ухудшится положение курдов, занимающих значительные территории на северо-востоке Сирии. Турция уже объявила о том, что хочет очистить сирийский Север от бойцов курдского ополчения. В связи с этим курдские части в минувшую пятницу передали под контроль сирийской правительственной армии свою пограничную «цитадель» Манбидж, из опасений, что на город может начаться наступление турецких войск. Издание считает, что новый виток обострения конфликта может спровоцировать очередную волну беженцев в направлении Европы.

Что касается позиции Германии, Bild констатирует, что теперь у Берлина не получится держаться в стороне от решения политического будущего Сирии. Более того, с 1 января Германия вновь станет членом Совбеза ООН (сроком на 2 года). Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил: «наш голос получит в Совбезе ещё больший вес, и мы не будем уходить от сложных решений». Издание также приводит слова депутата от немецкой правящей партии ХДС Хеннинга Отте, о том, что «Европа должна стать более самостоятельной во внешнеполитическом и в военном плане, а также обрести больше стратегической автономии».

Bild отмечает, что решение Трампа о выводе войск США станет «кошмаром» для Израиля, потому что до нынешней поры американские солдаты осуществляли контроль над границей между Ираком и Сирией, предотвращая вооружённые поставки из Ирана. Однако теперь этого сдерживающего фактора не будет: представители Израиля опасаются, что Тегеран в скором времени сможет «вновь дестабилизировать регион».