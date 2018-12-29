CNN: уход США из Сирии заставил курдов искать поддержки у Москвы и Дамаска

Вывод войск США из Сирии может привести к тому, что курдские Отряды народной самообороны останутся один на один с турецкими военными, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала, в этом контексте курдское ополчение начало искать поддержки у Москвы и Дамаска, надеясь, что в новых обстоятельствах они смогут предотвратить любые атаки Анкары.

В грядущие часы российские чиновники узнают о планах Турции на счёт Сирии в контексте вывода оттуда американских войск. Министры обороны и иностранных дел Турции прибудут в Москву, чтобы рассказать о том, как они собираются искоренять в Сирии терроризм, под которым, тем не менее, могут подразумеваться и курды. Курдские силы попросили сирийскую армию занять город Манбидж на севере страны, надеясь таким образом предотвратить любые атаки со стороны Турции.



Курды раньше защищали эту область, однако сейчас они отошли. Сирийские СМИ опубликовали эту фотографию, на которой предположительно изображён солдат, водружающий флаг в районе этого города. Однако США, у которых там ещё остались войска спецназначения, назвали сообщение сирийской стороны некорректным. Такого же мнения придерживается и президент Турции.



РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Мы знаем, что сирийское правительство сейчас прибегает к подобной психологической практике. Мы знаем, что они проводят психологические операции. И мы знаем, что они размахивают там флагом, однако на данный момент в этой ситуации нет ясности.



Критики (решения Трампа. — ИноТВ) считают, что вывод войск США из Сирии не только поставит курдов в трудное положение, но и отсрочит победу над ИГ*. Наш корреспондент Иан Ли расскажет о роли, которую играет курдское ополчение.



ИАН ЛИ, корреспондент CNN: Если вы посмотрите на север Сирии, то вы увидите, как силы различных сторон готовятся к тому, чтобы воспользоваться вакуумом, образовавшемуся после решения США о выводе своего контингента. Таким образом Вашингтон прекратит поддержку YPG — курдских Отрядов народной самообороны, — которые были верным союзником США в борьбе против ИГ.



Когда США уйдут, курды будут чувствовать себя уязвимыми, и именно поэтому они ищут поддержку на юге — у сирийского правительства и его российских союзников. Курды полагают, что они смогут лучше защитить их интересы, потому что на севере они видят угрожающих YPG турок и сирийских повстанцев. В курдском ополчении надеются, что когда после ухода США турки обратят свой взор по ту сторону границы, то они увидят сирийскую армию и их российских союзников — что поможет предотвратить любые атаки на курдов.



Тем не менее сирийское правительство потенциально также может извлечь выгоду в процессе заполнения этого вакуума: их давно интересуют важнейшие нефтяные месторождения в восточной части Сирии, и они не уверены, что им удастся установить над ними контроль. Однако перед лицом турецкой угрозы любая сделка курдов и сирийского правительства продержится более или менее значительное время. Тем не менее не стоит забывать и том, что ИГ по-прежнему действует в долине реки Евфрат. Они, по всей видимости, также воспользуются любым хаосом, вызванным выходом США из Сирии.



Иан Ли, CNN, Иерусалим.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 29 декабря 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.