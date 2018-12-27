New York Times Оригинал

NYT: «кукловоды» Россия и Иран спорят, быть ли Сирии самостоятельной

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия и Иран и прежде имели с Сирией тесные отношения, но теперь, после помощи Асаду, они обеспечили себе доминирующие позиции в регионе. При этом если Россия хочет видеть Сирию самостоятельной и жизнеспособной, то Иран заинтересован в более слабом Дамаске, чтобы выстроить шиитский фронт против Израиля, пишет New York Times.
NYT: «кукловоды» Россия и Иран спорят, быть ли Сирии самостоятельной
Reuters

 

Сирия, которую скоро покинут американские войска, после восьми лет войны стала похожа на Балканы, пишет журналистка New York Times. И теперь, после ухода американцев, по её словам, Иран и Россия почувствуют себя свободнее, и им станет легче наращивать свою власть в Сирии.
 
Так, по мнению американского дипломата и политолога Ричарда Хаасса, послеамериканский Ближний Восток выглядит следующим образом: Израиль совершает авианалёты против Сирии, Саудовская Аравия продолжает войну в Йемене, Турция готовится напасть на сирийских курдов, Асад остаётся у власти, а ИГ* так никто и не победил, Иран расширяет своё влияние в регионе, а Россия будет самым влиятельным игроком.
 
По мнению аналитиков, Сирия в будущем будет ещё более нестабильной версией государства, которое существовало до «арабской весны»: кукловодами правительства, которым руководит Асад, стали Россия и Иран. Они и раньше были союзниками с Сирией, но теперь, после помощи Асаду, стали связаны с ней ещё теснее.
 
По словам автора статьи, Иран занимается шиитскими вооружёнными формированиями и строит мечети, а Россия сосредоточилась на внешней политике, армии и спецслужбах — такова была цена их поддержки. И хотя эта война им дорого обходится, преобладание над США дало им престиж в регионе. Они рады уходу американцев и всячески пытаются показать, что Америку больше нельзя считать достойным партнёром на Ближнем Востоке.
 
Эксперты опасаются, что после ухода американцев в Сирии разразится новая война: либо Турция пойдёт в наступление на курдов, которых прежде поддерживали США, либо Асад попытается вернуть себе северо-восток, либо всё вместе. «Есть возможность, риск установления тотального хаоса, — приводит издание мнение одного из экспертов, — когда то, что держало ситуацию в стабильном состоянии,— не в хорошем или плохом, но стабильном — просто исчезает, словно облако дыма».
 
Так, по мнению учёных, Россия, Иран и шиитские подразделения в состоянии захватить территории, оставленные США. Последние крупные оплоты повстанцев остались в провинции Идлиб у границы с Турцией, и Россия могла бы помочь Сирии целиком овладеть этим районом, но сначала она обговорит это с Турцией, у которой в регионе свои интересы, отмечает автор статьи.
 
В свою очередь, и Иран может сейчас объединить шиитов в Ираке, Сирии и Ливане в единый фронт против Израиля. А он уже дал понять, что не потерпит угрозы со стороны Сирии. Россия же, с одной стороны, в прошлом мирилась с авианалётами Израиля, а с другой — выразила в среду свой протест против нарушения Израилем суверенитета Сирии.
 
Помимо всего прочего Иран помогает деньгами беженцам, строит шиитские обители, насаждает религиозность в прежде сильно секуляризированной Сирии. Россия же аккуратно подходит к чувствительным для Сирии вопросам и держит религиозный нейтралитет.
 
Так, автор статьи приводит пример: когда российские военные на бронемашине с российским флагом патрулировали пригороды Дамаска, местные сирийцы приветствовали их и по-арабски, и по-русски. Тем более для сирийцев российские патрули предпочтительнее правительственных или шиитских, пишет автор статьи. По её словам, Россия не заинтересована в том, чтобы подливать масла в огонь конфликта между шиитами и суннитами. Больше того, она может предотвратить попытки Асада расквитаться с оппозицией. «России не важна этническая или религиозная принадлежность людей», — считают местные сирийцы.
 
По словам журналистки, между Россией и Ираном уже ощущаются разногласия: Россия хочет, чтобы сирийское правительство могло действовать самостоятельно, в отрыве от российской военной и финансовой помощи, а Иран предпочёл бы более слабый Дамаск. Но ни один из них не потянет восстановление Сирии, которое, по некоторым оценкам, может обойтись в больше $200 млрд.
 
«Россия хочет найти выход из Сирии, вывести военных, оставив там две базы и своих людей в аппарате обеспечения безопасности, и российские компании, которые помогли бы восстановить страну. Она не хочет там застрять», — приводит издание мнение политолога Йоста Хилтерманна.  
 
Но при Асаде и Ирану, и России может быть непросто вернуть стабильность, предупреждает автор статьи. Ведь уже в районах, которые он вернул под свой контроль, проводились мирные протесты. «В мирное время появятся проблемы, которые в войну ему удалось замять, — приводит New York Times вывод политолога Александра Бика. — Россия очень хорошо знает, что позиции Асада слабы, экономика полностью развалена, а политическая система в хаосе».
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

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источник
New York Times США Северная Америка
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