NYT: «кукловоды» Россия и Иран спорят, быть ли Сирии самостоятельной

Россия и Иран и прежде имели с Сирией тесные отношения, но теперь, после помощи Асаду, они обеспечили себе доминирующие позиции в регионе. При этом если Россия хочет видеть Сирию самостоятельной и жизнеспособной, то Иран заинтересован в более слабом Дамаске, чтобы выстроить шиитский фронт против Израиля, пишет New York Times.

Сирия, которую скоро покинут американские войска, после восьми лет войны стала похожа на Балканы, пишет журналистка New York Times. И теперь, после ухода американцев, по её словам, Иран и Россия почувствуют себя свободнее, и им станет легче наращивать свою власть в Сирии.

Так, по мнению американского дипломата и политолога Ричарда Хаасса, послеамериканский Ближний Восток выглядит следующим образом: Израиль совершает авианалёты против Сирии, Саудовская Аравия продолжает войну в Йемене, Турция готовится напасть на сирийских курдов, Асад остаётся у власти, а ИГ* так никто и не победил, Иран расширяет своё влияние в регионе, а Россия будет самым влиятельным игроком.

По мнению аналитиков, Сирия в будущем будет ещё более нестабильной версией государства, которое существовало до «арабской весны»: кукловодами правительства, которым руководит Асад, стали Россия и Иран. Они и раньше были союзниками с Сирией, но теперь, после помощи Асаду, стали связаны с ней ещё теснее.

По словам автора статьи, Иран занимается шиитскими вооружёнными формированиями и строит мечети, а Россия сосредоточилась на внешней политике, армии и спецслужбах — такова была цена их поддержки. И хотя эта война им дорого обходится, преобладание над США дало им престиж в регионе. Они рады уходу американцев и всячески пытаются показать, что Америку больше нельзя считать достойным партнёром на Ближнем Востоке.

Эксперты опасаются, что после ухода американцев в Сирии разразится новая война: либо Турция пойдёт в наступление на курдов, которых прежде поддерживали США, либо Асад попытается вернуть себе северо-восток, либо всё вместе. «Есть возможность, риск установления тотального хаоса, — приводит издание мнение одного из экспертов, — когда то, что держало ситуацию в стабильном состоянии,— не в хорошем или плохом, но стабильном — просто исчезает, словно облако дыма».

Так, по мнению учёных, Россия, Иран и шиитские подразделения в состоянии захватить территории, оставленные США. Последние крупные оплоты повстанцев остались в провинции Идлиб у границы с Турцией, и Россия могла бы помочь Сирии целиком овладеть этим районом, но сначала она обговорит это с Турцией, у которой в регионе свои интересы, отмечает автор статьи.

В свою очередь, и Иран может сейчас объединить шиитов в Ираке, Сирии и Ливане в единый фронт против Израиля. А он уже дал понять, что не потерпит угрозы со стороны Сирии. Россия же, с одной стороны, в прошлом мирилась с авианалётами Израиля, а с другой — выразила в среду свой протест против нарушения Израилем суверенитета Сирии.

Помимо всего прочего Иран помогает деньгами беженцам, строит шиитские обители, насаждает религиозность в прежде сильно секуляризированной Сирии. Россия же аккуратно подходит к чувствительным для Сирии вопросам и держит религиозный нейтралитет.

Так, автор статьи приводит пример: когда российские военные на бронемашине с российским флагом патрулировали пригороды Дамаска, местные сирийцы приветствовали их и по-арабски, и по-русски. Тем более для сирийцев российские патрули предпочтительнее правительственных или шиитских, пишет автор статьи. По её словам, Россия не заинтересована в том, чтобы подливать масла в огонь конфликта между шиитами и суннитами. Больше того, она может предотвратить попытки Асада расквитаться с оппозицией. «России не важна этническая или религиозная принадлежность людей», — считают местные сирийцы.

По словам журналистки, между Россией и Ираном уже ощущаются разногласия: Россия хочет, чтобы сирийское правительство могло действовать самостоятельно, в отрыве от российской военной и финансовой помощи, а Иран предпочёл бы более слабый Дамаск. Но ни один из них не потянет восстановление Сирии, которое, по некоторым оценкам, может обойтись в больше $200 млрд.

«Россия хочет найти выход из Сирии, вывести военных, оставив там две базы и своих людей в аппарате обеспечения безопасности, и российские компании, которые помогли бы восстановить страну. Она не хочет там застрять», — приводит издание мнение политолога Йоста Хилтерманна.

Но при Асаде и Ирану, и России может быть непросто вернуть стабильность, предупреждает автор статьи. Ведь уже в районах, которые он вернул под свой контроль, проводились мирные протесты. «В мирное время появятся проблемы, которые в войну ему удалось замять, — приводит New York Times вывод политолога Александра Бика. — Россия очень хорошо знает, что позиции Асада слабы, экономика полностью развалена, а политическая система в хаосе».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.