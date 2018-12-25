Hürriyet Daily News: c Россией Турции будет проще договориться по Сирии, чем с непредсказуемыми США

Решение Дональда Трампа о вывод войск из Сирии может изменить расстановку сил в регионе, сообщает Hürriyet Daily News. Ранее Турция использовала США в качестве противовеса России, однако теперь такой возможности у неё не будет и придётся договариваться с Москвой напрямую. Впрочем, считает турецкое издание, это может быть и к лучшему, потому что Россия не так непредсказуема, как Вашингтон.

Неожиданное решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии стало шоком для западного сообщества, пишет Hürriyet Daily News, словно присутствие военных США обеспечило мир и стабильность.

Издание отмечает, что европейцы могут воспринимать понятие «американское военное присутствие» позитивно, потому что поддержка США в годы Второй мировой войны, союз с ними в годы холодной войны и их вмешательство в конфликты в Боснии и Коссово оставили позитивный след в европейской психологии. Однако того же нельзя сказать о Ближнем Востоке. Со времён войны в Персидском заливе присутствие американских войск означало только разрушения для стран, куда они, предположительно, несли мир и стабильность.

При этом, Hürriyet Daily News подчёркивает — наивно было бы ожидать, что с полным уходом армии США ситуация в Сирии станет идеальной.

По мнению издания, наилучшим такой сценарий является для Башара Асада: в начале войны он был атакован и странами Запада, и Турцией, однако успешно поразил их уязвимые места. Западу он пригрозил, что в случае его ухода им придётся иметь дело с радикальными исламистами, а для противоборства Турции он передал контроль над севером своей страны курдам. Будучи самой старой и сильной военной группировкой в регионе, Рабочая партия Курдистана перехватила знамя курдской борьбы и, возможно, будет искать соглашения со своим прежним защитником — правительством Сирии, и вряд ли Асад будет противиться сотрудничеству с бывшим врагом страны, пытавшимся свергнуть его.

При этом Турция имеет дело, в первую очередь, даже не с Сирией, а с Россией, имеющей на Дамаск колоссальное влияние. Издание задаётся вопросом, какие формы примет российско-турецкое сотрудничество после ухода американских войск. Для этого нужно понять российские намерения в регионе: Москва рассматривает Запад, особенно НАТО, как угрозу — контроль над Сирией поможет ей консолидировать свою геостратегическую позицию против НАТО и использовать Турцию для раскола внутри альянса.

Кроме того, Россия не позволит Турции полностью избавиться от Рабочей партии Курдистана. Hürriyet Daily News напоминает, что, помимо прочего, курдская партия «Демократический союз» с 2016 года имеет представительство в Москве.

До выхода американских войск Турция могла использовать США в качестве противовеса России, однако теперь этого противовеса не будет. Однако, как пишет издание, возможно, проще договориться с бывшим врагом, который превратился в «стратегического партнёра», чем с непредсказуемым Вашингтоном. В любом случае, уход США из Сирии не является катастрофой, хоть будущее светлым и не представляется, считает Hürriyet Daily News.



