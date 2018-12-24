Американский сенатор: вывод войск из Сирии — отличный рождественский подарок Путину

Дональд Трамп выводит войска из Сирии, когда до победы над ИГ осталось совсем немного, заявил в интервью CBS News американский сенатор Крис Кунс. По его словам, этот шаг президента США является отличным подарком на Рождество не только для российского лидера Владимира Путина, но и для иранского аятоллы Али Хаменеи.
КРИС КУНС, сенатор от штата Делавэр: По-моему, своим внезапным выводом войск из Сирии президент Трамп делает российскому лидеру Владимиру Путину и иранскому аятолле Али Хаменеи отличный крупный подарок на Рождество. Для меня существует очень ясный ориентир: когда Владимир Путин и Рэнд Пол встречают какое-либо внешнеполитическое решение с одобрением, то это очень хороший показатель того, что данная идея ужасна.
Члены сената от обеих партий призывают Трампа пересмотреть (это решение. — ИноТВ) и подумать о том, что, возможно, его самые высокопоставленные генералы и самые опытные военные руководители могут быть правы. Нам не следует терять инициативу, когда конец так близок. Миссия против ИГ*, в рамках которой Соединённые Штаты создали коалицию из десятков стран, вот-вот должна закончиться победой и привести к полной ликвидации ИГ в Сирии. И для нас выводить войска прямо сейчас, бросая при этом наших курдских союзников, означает проложить широкую дорогу для того, чтобы Сирию контролировали либо Иран и Россия, либо Турция. И то, и другое — плохой результат.
Всё это также серьёзным образом дезориентирует наших союзников, которые вступили в эту борьбу вместе с нами, а сейчас с ними никто не консультировался, и их особо ни о чём не предупреждали.
Я обеспокоен безопасностью Израиля и тем, как на нём отразится укрепление Ирана непосредственно на израильской границе. Меня тревожит, какое всё это отправляет послание относительно того, насколько надёжным союзником являются США. И я обеспокоен тем, что всё это говорит о нашем умении доводить битву до победного конца.
В борьбе с ИГ победа пока не одержана. Уход в отставку Бретта Макгёрка (спецпредставителя США по борьбе с ИГ. — ИноТВ) и министра Джима Мэттиса, а также драматичное письменное заявление об отставке последнего ясно дают это понять.
Дата выхода в эфир 23 декабря 2018 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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