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New York Times: Пентагон подумывает об использовании американских коммандос в Сирии

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Министерство обороны США рассматривает вариант с использованием небольших групп американских коммандос для операций против ИГ в Сирии, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, таким образом Пентагон собирается продолжить американскую миссию в арабской стране даже после объявленного Трампом вывода американских военных с сирийской территории.
New York Times: Пентагон подумывает об использовании американских коммандос в Сирии
Reuters
Пентагон рассматривает использование небольших групп сил специальных назначения для операций против «Исламского государства»* в Сирии, сообщает The New York Times со ссылкой на анонимный источник. Это один из вариантов для продолжения американской военной миссии в регионе, несмотря на приказ Трампа о выводе войск из этой арабской страны.
 
Американские «коммандос» будут переброшены в соседний Ирак, где, по некоторым оценкам,  уже развёрнуты 5 тыс. военных США. Силы специального назначения будут периодически проникать в Сирию для совершения операций, говорится в статье.
 
Ударные команды — это один из нескольких вариантов в рамках новой стратегии для Сирии, которую развивает Пентагон, говорится в статье.
 
Другие варианты предусматривают авиаудары и снабжение союзных курдских сил вооружениями и техникой.
 
Как напоминает издание, в среду Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, несмотря на предпринимаемые попытки сохранить давление на ИГ.
 
В ближайшие недели Пентагон представит эти варианты на одобрение американскому лидеру. Произойдёт это до того, как министр обороны Джеймс Мэттис покинет свой пост в конце февраля. Как отмечает The New York Times, глава Пентагона подал в отставку в четверг отчасти из-за решения Трампа проигнорировать мнение его старших советников и вывести войска из Сирии.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
New York Times США Северная Америка
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авиаудар Джеймс Мэттис Дональд Трамп Ирак Исламское государство Сирия США
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