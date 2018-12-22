New York Times: Пентагон подумывает об использовании американских коммандос в Сирии

23:14
Лоза усомнился в адекватности лидера группы «Бумбокс» после его слов о России
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал высказывание солиста украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка о России.
23:05
Спасатели не могут спуститься в шахту в Соликамске из-за высокой температуры
Спасатели остановили спуск в шахту в Соликамске из-за слишком высокой температуры и задымления.
23:01
Ковтун поблагодарил Татьяну Тарасову за поддержку
Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун поблагодарил заслуженного российского тренера Татьяну Тарасову за поддержку.
22:51
Дубль Рибери помог «Баварии» разгромить «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
22:49
Число задержанных в ходе протестов «жёлтых жилетов» во Франции возросло до 220
Число граждан, задержанных в ходе протестных мероприятий, организованных движением «Жёлтые жилеты» во Франции, возросло до 220.
22:40
МЮ обыграл «Кардифф» в первом матче после отставки Моуринью
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кардифф Сити» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:37
Пассажирский автобус перевернулся в Нижегородской области
Пассажирский автобус перевернулся в Нижегородской области. В результате ДТП шесть человек были доставлены в больницу.
22:30
«Барселона» победила «Сельту» и вышла на чистое первое место в Примере
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 17-го тура испанской Примеры.
22:28
В ПАО «Уралкалий» назвали возможную причину пожара в шахте Соликамска
Начальник управления по связям с общественностью ПАО «Уралкалий» Андрей Сидоров в эфире телеканала «Россия 24» предположил, что одной из причин пожара в шахте Соликамска могло стать проведение на объекте строительных работ.
22:24
Трое детей госпитализированы после ДТП на пешеходном переходе на Кубани
Трое детей госпитализированы в результате ДТП на пешеходном переходе в городе Апшеронск в Краснодарском крае.
22:20
«Интер» упустил победу в матче Серии А с «Кьево», пропустив мяч на 91-й минуте
Миланский «Интер» и «Кьево» сыграли вничью в матче 17-го тура итальянской Серии А.
22:15
Шрёдер объяснил позицию США по «Северному потоку — 2»
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в беседе с Welt am Sonntag заявил, почему, по его мнению, США негативно относятся к строительству российского газопровода «Северный поток — 2».
22:08
«Реал» победил «Аль-Айн» и третий раз подряд выиграл клубный ЧМ
Мадридский «Реал» одержал победу над «Аль-Айном» из Объединённых Арабских Эмиратов в финале клубного чемпионата мира по футболу.
22:05
Спасатели Пермского края в шестой раз пытаются добраться до заблокированных в шахте людей
Глава департамента пресс-службы губернатора и правительства Пермского края Дарья Левченко в беседе с РИА Новости заявила, что спасатели предпринимают шестую попытку добраться до заблокированных в одной из шахт региона людей.
21:57
Щербакова сравнила своё выступление на ЧР и в финале Гран-при
Анна Щербакова ответила на вопрос, как её выступление на чемпионате России по фигурному катанию отличалось от прокатов в финале юниорского Гран-при.
21:56
Полиция задержала более 140 человек на протестах в Париже
По меньшей мере 142 человека задержаны французской полицией в ходе протестов в Париже.
21:48
Щербакова: обидно, что не выступлю на чемпионате Европы, но всё ещё впереди
Анна Щербакова поделилась впечатлениями от своей победы на чемпионате России по фигурному катанию.
21:42
Кадыров заявил, что не планирует быть президентом России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, что не рассматривает возможность стать президентом России.
21:25
Трусова: я сделаю всё возможное, чтобы сохранить четверные прыжки
Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Александра Трусова рассказала, что приложит все усилия, чтобы сохранить умение исполнять четверные прыжки.
21:23
Глава МИД Испании подверг сомнению решение Трампа о выводе войск из САР
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель подверг сомнению решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.
21:21
Косторная рассказала, на сколько сантиметров выросла
Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своём росте.
21:18
Трусова: в целом прокатом довольна, но расстроилась, что не сделала тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России.
21:15
Косторная: рада, что попала в первую тройку чемпионата России
Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная прокомментировала своё выступление на турнире в Саранске.
21:14
Власти Страсбурга не разглашают место захоронения стрелка
Тело террориста Шерифа Шекатта, устроившего стрельбу у рождественской ярмарки во французском Страсбурге, было захоронено в субботу, 22 декабря, в условиях полной анонимности.
21:11
Загитова отказалась общаться с прессой после произвольной программы на ЧР
Алина Загитова проследовала мимо представителей прессы в микст-зоне после проката произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.
21:06
Полиция начала разгонять водомётами участников протестов в Париже
Французская полиция начала разгонять водомётами участников акции протеста на Елисейских Полях.
21:02
Медведева стала четвёртой в произвольной программе и заняла седьмое место на ЧР
Евгения Медведева показала четвёртый результат в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию в Саранске и заняла итоговое, седьмое место.
20:59
Щербакова стала победительницей ЧР по фигурному катанию
Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России, проходящем в Саранске.
20:52
Загитова осталась без медали на чемпионате России
Алина Загитова не сумела завоевать медаль на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.
20:43
Щербакова о выступлении на ЧР: старалась кататься эмоционально
Фигуристка Анна Щербакова оценила своё выступление на чемпионате России в Саранске.
20:38
Число пострадавших при пожаре на ярмарке во Львове возросло до пяти
По меньшей мере пять человек пострадали в результате пожара на рождественской ярмарке в украинском Львове.
20:37
Самодурова: после короткой программы чувствовала себя плохо
Фигуристка Софья Самодурова прокомментировала своё выступление на чемпионате России в Саранске.
20:32
Орсер заявил, что чемпионат России стал для Медведевой переломной точкой
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал выступление своей подопечной на чемпионате России по фигурному катанию.
20:28
«Челси» уступил «Лестеру» в матче АПЛ
«Челси» потерпел неожиданное домашнее поражения от «Лестера» в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
20:26
В УПЦ МП удивлены скоростью подписания закона о переименовании канонической церкви
Руководитель юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Александр Бахов на своей странице в Facebook отметил, что удивлён спешке, с которой президент страны Пётр Порошенко подписал закон о переименовании канонической церкви.
20:14
Спецпредставитель США по борьбе с ИГ подал в отставку
Спецпредставитель США по борьбе с «Исламским государством»* Бретт Макгерк подал в отставку в связи с разногласиями с Белым домом по выводу американских войск из Сирии.
20:13
«Манчестер Сити» потерпел второе поражение в сезоне АПЛ, уступив «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» потерпел поражение от лондонского «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
19:58
ЦСКА в четвёртый раз в сезоне победил СКА в армейском дерби
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:58
Лидер украинской группы «Бумбокс» сравнил Россию с «чёрной дырой»
Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк в беседе с ведущим шоу «Говорящие головы» сравнил Россию с «чёрной дырой».
19:55
СМИ допустили повторение «керченского инцидента» в Арктике
Действия Вашингтона по обеспечению морской свободы могут привести к повторению сценария «керченского инцидента» в Арктике, пишет немецкое издание Telepolis.
19:47
Норвежка Олсбу-Ройзланд победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Чехии, Юрлова-Перхт — 25-я
Норвежка Марте Олсбу-Ройзланд одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
19:46
Трамп заявил, что «местные страны» позаботятся об остатках ИГ в Сирии
Об остатках «Исламского государства»* в Сирии могут позаботиться «местные страны», в том числе Турция, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американских войск из САР.
19:40
Медведева: мне не важно, какое место я займу на ЧР по фигурному катанию
Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.
19:32
Медведева объяснила, почему решила выступить с обращением к болельщикам на ЧР
Медведева объяснила своё решение обратиться к болельщикам во время чемпионата России по фигурному катанию в Саранске.
19:31
Полиция Шпицбергена задержала россиянина по делу о попытке ограбить банк
Власти норвежского Лонгйира на Шпицбергене подозревают 29-летнего гражданина России в попытке ограбить местный банк. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте губернатора Шпицбергена.
19:27
Медведева призналась, что болельщики искупали её в любви после проката произвольной программы
Евгения Медведева прокомментировала акцию болельщиков, закидавших её розами после проката произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.
19:15
Власти столицы назвали сроки завершения ремонта Большого Москворецкого моста
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о сроках завершения ремонта Большого Москворецкого моста.
19:12
Тарасова и Морозов отметили вклад Транькова в их результаты в нынешнем сезоне
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов отметили вклад своего тренера Максима Транькова в их результаты в нынешнем сезоне.
19:10
Источник: хлопок произошёл в жилом доме в Москве
Хлопок произошёл в квартире одного из жилых домов на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
18:59
Медведеву забросали розами после проката произвольной программы на ЧР
Болельщики забросали розами Евгению Медведеву после проката произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.