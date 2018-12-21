CNN: «бешеный пёс» Пентагона уходит в отставку — из-за разногласий с Трампом по Сирии

Министр обороны США и последний из числа «взрослых в комнате» в администрации Трампа Джеймс Мэттис подал в отставку в знак протеста против политики американского лидера в ряде стран. Как отмечает корреспондент канала, Мэттис фактически «принёс себя в жертву», пытаясь повлиять на решение Трампа по выводу американских войск из Сирии.

Сегодняшний вечер оказался богат на новости. Лидер, действия которого вынудили такого убеждённого патриота как (министра обороны США. — ИноТВ) Джима Мэттиса уйти в отставку, ошеломил всю Америку. Генерал в отставке Стэнли Маккристал так прокомментировал это событие: «Похоже, всё полетело в тартарары». А вот что сказал сторонник президента и член палаты представителей от Республиканской партии: «Трамп либо профан, либо слишком сбит с толку, чтобы понять, что его только что загнали в угол». Чиновник Минобороны и бывший высокопоставленный командир в Афганистане считает, что (действия Трампа. — ИноТВ) «крайне недальновидны».

Вот как чиновники реагируют на одну из двух крупных новостей этого вечера — отставку министра обороны Джеймса Мэттиса — последнего из числа так называемых «взрослых в комнате», который стал очередным работником администрации, покинувшим Трампа.

Впервые об этом стало известно благодаря сообщению президента в Twitter, которое, как впоследствии выяснилось, оказалось некорректным по сути. Там говорилось, что заслуженный генерал уходит в отставку. Однако спустя несколько минут мы узнали, что Мэттис также отправил резкое письмо, в котором сообщал, что уходит в знак протеста. В этом письме не нашлось ни единого хвалебного слова в адрес американского главнокомандующего. Тем не менее он многое сказал об острых разногласиях с президентом в политической сфере.

Как я уже говорил, реакция представителей обеих партий, а также военных оказалась острой, а в одном случае — мы вас предупреждаем — даже грубой. Один демократ и член комитета палаты представителей по делам вооружённых сил выразился на этот счёт очень резко. Хотя мне бы не хотелось произносить такие слова в эфире, но выразился он следующим образом: «Вот д****о!»

Как мы уже говорили, это только одна из двух важных тем сегодняшнего вечера. Вторая — это вполне реальная перспектива того, что правительство будет вынуждено временно приостановить свою работу. Но начнём, мы, однако, с отставки министра Мэттиса, который ушёл со своего поста в знак протеста против политики президента в нескольких странах. Корреспондент CNN Барбара Старр находится в Пентагоне. Она следила за развитием событий с самого начала. Расскажите, чем вызвано это решение Мэттиса?

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: Судя по всему, это решение зрело в голове министра весь день, Джим. Чиновники, которые наблюдали за тем, как разворачивалась ситуация, говорят, что в 7:30 утра Мэттис решил пойти в Белый дом и встретиться с президентом: его очень беспокоила судьба курдских бойцов в Сирии в контексте вывода оттуда американских войск. США поддерживали курдское ополчение на протяжении многих лет, и с уходом американского контингента этим бойцам, которым США обещали поддержку, грозит расправа со стороны турок.





Этим утром, посмотрев новости, Мэттис узнал, что турки собираются преследовать курдов. По нашим данным, его это очень обеспокоило. Он отправился в Белый дом около 3 часов дня и ещё раз попытался уговорить президента изменить свою позицию по Сирии и выводу оттуда войск. Президент остался при своём мнении.





Именно после этого Мэттис подготовил прошение об отставке. Он вернулся в Пентагон и сообщил сотрудникам своего аппарата и главе Объединённого комитета штабов, что уйдёт с должности в феврале. Письмо Мэттиса крайне назидательно. Генерал пишет следующее: «Вы заслуживаете министра обороны, взгляды которого совпадают с вашими». Иными словами, его взгляды не совпадают со взглядамиТрампа.





Здесь трудно не заметить один ключевой момент: министр обороны и генерал в отставке, прослуживший более 40 лет, по сути, сегодня принёс себя в жертву, показав, что больше не может поддерживать президента Соединённых Штатов. Джим?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2018 года.