Американский военный: США должны уйти из Афганистана — пусть с ним помучается Россия

Если Вашингтон откажется продолжать бессмысленную войну в Афганистане, в неё будут вынуждены ввязаться Россия, Иран, Индия и Пакистан — и это хорошо, заявил отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью Fox News. По его словам, руководство Пентагона не желает вывода войск, потому что участие в заокеанских конфликтах подразумевает огромный оборонный бюджет.

В Афганистане погибло ещё три американца — кто-нибудь в Вашингтоне хотя бы знает о случившемся? Сколько ещё продлится самая долгая война в истории Америки? Ещё одна тема, которую почти не обсуждают, а надо бы. И мы поговорим об этом после перерыва.



Прошло 17 лет, а американские войска всё ещё в Афганистане. Потрачено много миллиардов долларов. А жизни американцев по-прежнему в опасности. По некоторым сообщениям, США уже даже не надеются победить в этой войне. Но она всё равно продолжается, и американцы продолжают гибнуть. Напомним, только вчера в результате нападения погибли ещё трое американских солдат. Таким образом, число погибших в этом году достигло двенадцати.



Конечно, иногда американцы должны жертвовать жизнью ради страны. Это печальная истина. Но и требования должны быть высоки. Отвечает ли этим требованиям Афганистан в 2018 году? Сегодня с нами бывший полковник сухопутных войск, автор книги «Предел победы» Дуглас Макгрегор.



Спасибо, что пришли, полковник! Простой вопрос: соответствует ли Афганистан этим требованиям?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник сухопутных войск США в отставке: Совершенно не соответствует. Он не соответствовал им и в первые шесть месяцев нашего пребывания там. У нас не было никаких причин оставаться в этой стране. Главный интерес для нас представляли несколько сотен людей, подчинявшихся нашему другу Усаме бен Ладену. К сожалению, придя, мы изменили свою миссию, превратили её в проект построения государства. И вот мы пробыли там 17 лет, потеряли два триллиона долларов и тысячи жизней.



Но именно этого хочет глобалистская элита на (Капитолийском. — ИноТВ) холме. За этим стоят они и их лоббисты. А теперь глобалистская элита включает в себя высших руководителей Пентагона и большинство сотрудников Госдепартамента. Так что на президента оказывают колоссальное давление, чтобы остаться (в Афганистане. — ИноТВ).



Как по-вашему, уровнем ниже высшего руководства, например, среди испытанных в бою полковников — эти круги вы хорошо знаете — какова доля тех, кто полагает, что мы должны остаться в Афганистане?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: На самом деле, я не думаю, что хоть кто-то из них так полагает. Но те, кто хочет или считает для себя возможным выбиться в генералы, естественно, будут это всячески обосновывать. «Там теперь ИГ*!». Любопытно, что ИГ, как «Макдоналдс», возникает практически повсюду, куда бы мы ни пошли. И другие причины: какие-то особенные минералы, редкоземельные элементы — «Если мы уйдём, их приберут к рукам китайцы! Значит, мы должны остаться»…



Разве китайцы их ещё не прибрали к рукам?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Не совсем. Уверен, это вполне может произойти — сколько уйдёт времени, можно только гадать. Но мы можем найти другое место. У нас нет никаких особых причин ради этого быть в Афганистане. Это не имеет никакого отношения к изначальным намерениям.



Всё это — одна из попыток сохранить наше участие в конфликтах за океаном. Заокеанские обязательства являются обоснованием для колоссальных расходов на оборону. Уберите эти обязательства, и оборонный бюджет начнёт резко уменьшаться.



Читая книгу Боба Вудворда, я заметил, что гнев против Трампа во многом вызван тем, что он усомнился, мудро ли оставаться в Афганистане.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно. Особенно со стороны таких людей, как Мэттис, Данфорд, старшие офицеры, служившие там… «Как мы вообще можем уйти? Мы же там! Раз уж мы пришли, то никак не можем уйти!». Другими словами, где бы ни был поднят флаг, мы должны оставаться вечно. «Если уйдём, начнётся хаос!». На самом деле, если мы уйдём, иранцы, русские, индийцы и пакистанцы будут вынуждены ввязаться (в происходящее в Афганистане. — ИноТВ)… И это хорошо: пусть ввязываются!



Полковник Дуглас Макгрегор, вы всегда вносите ясность! Спасибо!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно.



Дата выхода в эфир 27 ноября 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.