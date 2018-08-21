Основатель Blackwater: США повторяют в Афганистане проигрышную советскую стратегию

Расходуя непомерные средства на операцию в Афганистане и развёртывая там масштабные силы, США повторяют советскую стратегию, полагает основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Как отметил Принс в беседе с ведущим Fox News Такером Карлсоном, вместо огромных подразделений Вашингтону следует использовать для контроля ситуации небольшую бригаду под руководством ЦРУ, как уже было после терактов 11 сентября.

Хотя в газетах об этом теперь пишут редко, тысячи американских военнослужащих по-прежнему ведут войну в Афганистане. Война эта обходится в более чем 40 миллиардов долларов в год — этого хватит на постройку аж двух стен на границе с Мексикой, да и на много чего ещё.

Впрочем до победы, похоже, как и прежде далеко — а может быть, она от нас даже дальше, чем когда-либо: силы движения «Талибан»* контролируют в сельской местности огромные зоны и недавно осадили Газни, крупный город менее чем в 100 км от столицы, Кабула.

В 2016 году президент Трамп обещал не втягивать США в затяжные кризисы за рубежом — но что он может сделать с вот этим кризисом, доставшимся ему в наследство? Об этом мы недавно побеседовали с Эриком Принсом — основателем ЧВК Blackwater и экспертом по Афганистану.

А у нас в гостях Эрик Принс. Здравствуйте, Эрик, спасибо, что к нам заглянули.

ЭРИК ПРИНС, основатель Blackwater USA: Привет, Такер. Спасибо вам за приглашение.

Вы — один из немногих известных мне людей, кто тщательно следит за происходящим в Афганистане. Президент полтора года назад одержал победу на выборах частично из-за своего обещания пересмотреть афганский вопрос — а Пентагон попросил у него дать больше времени и больше войск. Какие получились результаты? Налаживается ли ситуация?

ЭРИК ПРИНС:Знаете, президенту год назад дали плохие рекомендации. Изначально он собирался следовать своим инстинктам, то есть, сделать что-то по-другому, необычно, и он очень осознанно подходил к процессу принятия решений — однако в конечном итоге его облапошили. И вот, минул очередной год — и опять мы получили 62 миллиарда долларов расходов, гибель американцев и потери среди афганцев. Мы проигрываем. Талибы вновь наглядно показали это на нынешней неделе — они убили ещё 350 афганских солдат, захватили 4 округа, по сути разделили страну на две части, осадив крупный город, и к тому же только на этой неделе убили в Кабуле 50 детей, сдававших экзамен на поступление в ВУЗ.

Так что страна продолжает разваливаться, и обычные методы не помогают. Последние 17 лет мы, в сущности, пользовались советской боевой стратегией, а она не работает. Поэтому президенту пора сделать определённый выбор.

Так каково здесь мнение людей? Как вы сами сказали, в следующем месяце будет 17 лет…

ЭРИК ПРИНС: В следующий вторник.

… ага, точно. А мы при этом не контролируем значительную часть страны, и наши методы не действуют. Так что же, люди думают, что что-то изменится? Почему мы продолжаем снова и снова делать одно и то же?

ЭРИК ПРИНС: Именно это и есть безумие: когда делаешь одно и то же и ждёшь иного результата. Но, повторюсь — президенту дали плохие рекомендации. Ему предложили только два варианта: либо потратить больше денег и отправить больше войск, либо покинуть страну совсем. Если мы покинем Афганистан совсем, он превратится в террористическую сверхдержаву — ведь «Талибан» и ИГ**, которые зарабатывают сейчас примерно 600 миллионов долларов в год на торговле наркотиками и незаконной добыче полезных ископаемых, а теракты 11 сентября обошлись всего в 500 тысяч долларов.

Нам, то есть стране, нужна надёжная и эффективная программа по дальнейшему движению вперёд. Сейчас в стране присутствуют 15 тысяч американских военнослужащих и 30 тысяч наёмников, но у нас ничего не выходит. Мы уже рекомендовали гораздо менее масштабный и более необычный подход, который по сути повторяет те методы, которые применялись после 11 сентября — использовать очень малочисленную, очень быструю и очень маневренную бригаду под руководством ЦРУ и обойтись без масштабной обычной стратегии. На данный момент мы расходуем 62 миллиарда долларов. А президенту врут даже некоторые сотрудники Белого дома — говорят ему, что мы тратим только 15 миллиардов. Это не так. Достаточно только заглянуть в Акт о финансовом обеспечении зарубежных операций ВС США от Пентагона: министерство тратит на операции в Афганистане 49 миллиардов плюс ещё 17 на содержание военных баз. И это неправильно, есть гораздо более дешёвые способы для ведения этих операций.

Несмотря на все разговоры о том, как Пакистан злоупотребляет американскими ресурсами — что есть правда, — из-за того, что сфера присутствия Пентагона очень обширна и постоянно разрастается, мы не можем задавить Пакистан, поскольку у него есть возможность перекрыть нам пути снабжения.

Поэтому президенту нужно создать должность специального президентского посланника, который по сути будет выполнять функции управляющего имуществом банкрота. Президент понимает, как реструктурировать ситуации фактического банкротства и провала, и ему именно это и нужно сделать в данном случае, дав этому посланнику полномочия в соответствии с разделом 50 (Кодекса США, регламентирующим военную и оборонную сферу — ИноТВ) — как уже сделало ЦРУ, когда оно отправилось в Афганистан после 11 сентября, — и во всём разобраться.

Да, сейчас назначен новый командующий, который вышел из сил специальных операций, и это очень хороший шаг. Но президенту можно закрепить этот успех, назначив одного человека, который будет отчитываться перед ним, дабы он объединил эту многоголовую Гидру, которую представляет собой политика правительства США, и исправил ситуацию. Я знаю, что президент испытывает большую досаду; мне рассказывали, что он всё время задаёт вопросы по этой теме. Так вот, президенту пора пойти другим путём и закончить самую длительную войну в истории США. Ведь сегодня там погибают американцы, которые были ещё совсем детьми, а то и вовсе не родились, когда семнадцать лет назад рухнули Башни-близнецы.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

