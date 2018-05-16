ARTE: после американцев, терактов и коррупции в Афганистане рады россиянам

17-летнее присутствие американских военных на земле Афганистана стало синонимом терактов и коррупции, передаёт франко-немецкий канал ARTE, и потому афганцы добрым словом вспоминают то, что сделал для их страны Советский Союз, и учат русский язык. Для молодого поколения и вовсе Россия и Центральная Азия — территория возможностей.

Вот признак того, что Россия возвращается в Кабул. Ветеран советской войны в Афганистане возглавил новый российский культурный центр в столице. Его восстановление началось пять лет назад. Старое здание символизировало неудачу российской оккупации. Оно было разрушено во время гражданской войны и стало сквотом для токсикоманов. Зал для приёмов, кинотеатр, спортивный зал — реконструкция под эгидой Вячеслава Некрасова, по некоторым оценкам, обошлась в сумму 25 миллионов евро.

ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ, директор российского культурного центра в Кабуле: Вот выставка, посвящённая отношениям России и Афганистана в 80-х годах.

Официальная цель состоит в том, чтобы создать центр культурного обмена. Но эти инвестиции вписываются в более широкую стратегию по возвращению контроля над политической ареной Афганистана.

ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Мы хотим лишь одного: мира и стабильности в Афганистане. Эта страна — источник опасности, агрессии, ИГ*, не говоря уже о наркотрафике. Если мы оставим Афганистан, он снова станет центром мирового экстремизма.

Афганцы, разочарованные 17-летним присутствием американцев, которое стало синонимом терактов и коррупции, похоже, готовы реабилитировать бывшего оккупанта.

АФГАНЕЦ: Безопасность — это хорошо. Мы не знали слова «камикадзе».

ВТОРОЙ АФГАНЕЦ: Раньше, когда русские что-то строили, они это делали хорошо. Есть дороги, заасфальтированные Советами, которые до сих пор держатся. А сегодня, если правительство ремонтирует дороги, уже через полгода асфальт разрушается.

Изучение русского языка сегодня больше не считается сотрудничеством с врагом. Четыре года назад открылся этот институт, тогда здесь было десять учеников, а теперь их 250. Для этих молодых афганцев Россия и Центральная Азия — земля возможностей.

МАТЬЮЛЛА САФИ, ученик, изучающий русский язык: Прошлое — это прошлое. Наше поколение переворачивает страницу. Напряжённость в отношениях эпохи наших отцов не может длиться вечно.

Но российская политика культурой не ограничивается. Москва предоставляет военную помощь и рассчитывает возглавить грядущие мирные переговоры с «Талибаном»**. Альтернатива американской дипломатии, которая, по мнению аналитиков, может ещё больше дестабилизировать страну.

АХМАД САЕЕДИ, политолог: Афганистан стал шахматной доской, на которой свои фигуры двигают Соединённые Штаты, Россия, Китай, Пакистан, Иран и Саудовская Аравия. Каждый хочет поражения другого. Война продлится ещё два-три десятилетия.

После Украины или Сирии Афганистан станет новой территорией столкновения между Москвой и Вашингтоном, театром опосредованной войны.

Дата выхода в эфир 15 мая 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.