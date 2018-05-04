Американский генерал: России и США нужно объединиться ради общих целей в Афганистане

Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон выразил надежду на то, что Вашингтон и Москва преодолеют разногласия и будут сотрудничать в упорной борьбе с исламистами, сообщает Newsweek.

Николсон отметил, что знаком с обвинениями в адрес Москвы, согласно которым последняя предоставляет группировке «Талибан»* «ограниченную помощь». При этом американский генерал подчеркнул, что не может подтвердить достоверность этих утверждений.

Как отмечает издание, заявление Николсона о том, что он будет рад помощи России в стабилизации ситуации в Афганистане, прозвучало всего через несколько дней после того, как санкционированный конгрессом США доклад пролил свет на проигрываемую борьбу за растерзанный войной Афганистан.

«Мы наблюдаем, что «Талибану» оказывают ограниченную помощь. Мне в мою штаб-квартиру доставляли вооружения, отправленные губернаторами северных частей страны, которые заявляли, что это оружие «Талибану» предоставили русские. Разумеется, сложно подтвердить это с большой степенью уверенности. Главное, что у нас с Россией в Афганистане есть общие интересы», — указал Николсон.

Как подчеркнул американский генерал, обе страны заинтересованы в противодействии террористам, которые угрожают США, России и Центральной Азии.

«У нас есть общая заинтересованность в победе над ИГ**, у нас есть общая заинтересованность в борьбе с наркотиками, у нас есть общая заинтересованность в мире и стабильности в Афганистане. И мы надеемся, что сможем работать с Россией и всеми другими странами в регионе ради достижения этих целей в Афганистане», — добавил генерал.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.