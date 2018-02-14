Financial Times: Пентагон занервничал — военная кооперация в ЕС может подорвать НАТО

У Соединённых Штатов вызывают беспокойство планы Евросоюза наладить между членами этого блока более тесные связи в сфере обороны, пишет Financial Times. Подобные связи, по мнению американских властей, могут подорвать НАТО в то самое время, когда альянс противостоит «возрождающейся России».

«Мы не хотим, чтобы усилия ЕС сказывались на требованиях НАТО и приводили к оттягиванию сил альянса в пользу Евросоюза», — заявила высокопоставленный сотрудник Пентагона Кейти Уилбаргер.

По её словам, США также хотели бы быть уверены в том, что более тесное сотрудничество между членами ЕС не отвлечёт их от участия в операциях в Афганистане и Ираке.

Этот комментарий Уилбаргер прозвучал в преддверии визита американского министра обороны Джеймса Мэттиса в Брюссель. Там он намерен вновь призвать партнёров по НАТО увеличить свои расходы на оборону, отмечает Financial Times. Кроме того, Америка, которая в своей новой стратегии национальной безопасности отнесла Россию к числу главных угроз, также стремится укрепить сотрудничество между членами альянса, говорится в статье.

Как напоминает издание, Вашингтон требует от своих европейских союзников увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. В 2017 году лишь Эстония, Польша, Греция, Румыния и Великобритания выполнили это требование американских властей.

Между тем в декабре прошлого года из 28 членов ЕС лишь три страны — Великобритания, Дания и Мальта — выступили против укрепления связей в оборонной сфере в рамках Европейского союза. Как указывает издание, новая европейская программа, известная как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), изначально сосредоточится на 17 областях, в том числе на военной подготовке, киберобороне и улучшении мобильности сил в Европе.