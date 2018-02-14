Financial Times: Пентагон занервничал — военная кооперация в ЕС может подорвать НАТО

США обеспокоены планами ЕС наладить между членами блока более тесное сотрудничество в сфере обороны, пишет Financial Times. В Вашингтоне полагают, что эта инициатива европейских партнёров Америки вполне может подорвать Североатлантический альянс, говорится в статье.
У Соединённых Штатов вызывают беспокойство планы Евросоюза наладить между членами этого блока более тесные связи в сфере обороны, пишет Financial Times. Подобные связи, по мнению американских властей, могут подорвать НАТО в то самое время, когда альянс противостоит «возрождающейся России».
«Мы не хотим, чтобы усилия ЕС сказывались на требованиях НАТО и приводили к оттягиванию сил альянса в пользу Евросоюза», — заявила высокопоставленный сотрудник Пентагона Кейти Уилбаргер.
По её словам, США также хотели бы быть уверены в том, что более тесное сотрудничество между членами ЕС не отвлечёт их от участия в операциях в Афганистане и Ираке.
Этот комментарий Уилбаргер прозвучал в преддверии визита американского министра обороны Джеймса Мэттиса в Брюссель. Там он намерен вновь призвать партнёров по НАТО увеличить свои расходы на оборону, отмечает Financial Times. Кроме того, Америка, которая в своей новой стратегии национальной безопасности отнесла Россию к числу главных угроз, также стремится укрепить сотрудничество между членами альянса, говорится в статье.
Как напоминает издание, Вашингтон требует от своих европейских союзников увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. В 2017 году лишь Эстония, Польша, Греция, Румыния и Великобритания выполнили это требование американских властей.
Между тем в декабре прошлого года из 28 членов ЕС лишь три страны — Великобритания, Дания и Мальта — выступили против укрепления связей в оборонной сфере в рамках Европейского союза. Как указывает издание, новая европейская программа, известная как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), изначально сосредоточится на 17 областях, в том числе на военной подготовке, киберобороне и улучшении мобильности сил в Европе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями США, заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила завершение процесса химразоружения страны.
На вершине горы Ак-Кем четверо кемеровчан остались без снаряжения из-за непогоды, их эвакуация в настоящее время невозможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России.
Жители Курской области почтили память членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск», затонувшего 18 лет назад во время выполнения учебно-боевых задач в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Ирана Хасан Рухани в ходе саммита «каспийской пятёрки» в Казахстане выразил удовлетворённость в связи с тем, что лидеры стран — участниц переговоров поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении в ходе саммита «каспийской пятёрки», посвящённого вопросу урегулирования правового статуса Каспийского моря, подписали итоговый документ встречи.
Министр финансов Антон Силуанов допустил возможность перехода на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью. Об этом он сказал в интервью в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал работу бригады арбитров под руководством Романа Галимова в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» — ЦСКА (1:1).
В афганском городе Газни в ходе столкновений между боевиками террористической организации «Талибан»* и сотрудниками сил безопасности страны погибли по меньшей мере 103 человека, ещё 133 получили ранения.
Следователи Главного следственного управления СК России по городу Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов при попытке задержания.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках церемонии официальной встречи глав стран — участниц V Каспийского саммита поприветствовал президента России Владимира Путина, а также иранского лидера Хасана Рухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о якобы намеренном затягивании Россией конфликта в Донбассе.