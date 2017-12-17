Французский журналист: для Путина есть только постоянная дуэль между Россией и США Саудовская Аравия, Турция и Египет — всё это давние союзники США, но теперь они выстраивают партнёрство с Россией. По выражению эксперта ARTE, Путин «ведёт браконьерскую охоту на американских землях» и делает это довольно успешно, заполняя те пустоты, где США сдали свои позиции. А вызвано это тем, что для российского лидера вся политика сводится к глобальному противостоянию Москвы и Вашингтона. 17 декабря 2017 ARTE

ARTE: защитники Исаакия обвиняют церковь в коррупции, а власть — в бездействии Противники превращения Исаакиевского собора из музея в место богослужений считают, что церковь таким образом получает «подарки» от власти за свою провластную активность. При этом подобные решения, по их словам, принимаются на федеральном уровне, а местные чиновники беспрекословно их исполняют, приводит их мнение телеканал ARTE. 19 марта 2017 ARTE

Фанни Ардан объяснила, почему не стоит демонизировать Россию Запад почему-то считает себя вправе оценивать весь остальной мир, а местные СМИ давно превратились в лакеев Америки, в унисон повторяющих одни и те же точки зрения, заявила актриса Фанни Ардан в интервью телеканалу ARTE. Ардан видит в России мощный противовес империализму Соединённых Штатов, но подчёркивает, что в любой стране её в первую очередь привлекает культура, а не политика. 13 января 2017 ARTE

ARTE: В Грузии не спешат развеять миф о героизме Сталина Посетив музей Иосифа Сталина в его родном городе Гори, корреспондент ARTE обнаружил один советский пафос – но ни малейших сведений о пытках, депортациях и миллионах погибших. Более того – буквально на каждом углу этого маленького грузинского городка чувствовалась ностальгия по отцу народов. Единственные свидетельства сталинского террора, которые удалось найти журналисту среди музейных экспонатов, были столь немногочисленны и так плохо освещены, что ими вряд ли можно развеять миф о героизме советского лидера. 30 октября 2016 ARTE

ARTE убедился: Крымчане все еще в эйфории из-за возвращения в Россию Пообщавшись с жителями Крыма, корреспонденты французского телеканала ARTE убедились в том, что они по-прежнему испытывают эйфорию по поводу возвращения в состав России. Хоть некоторых крымчан и расстраивает нынешняя вражда между братскими народами – русскими и украинцами, подавляющее большинство демонстрирует преданность своей вновь обретенной родине. И «никого даже не шокирует» то, каким способом Россия «захватила Крым», говорится в репортаже. 16 октября 2016 ARTE

Французский депутат: Чтобы понять Россию, Франции не хватает знания истории В эфире аналитической передачи на канале ARTE французский парламентарий Николя Дюик встал на защиту России и обвинил Запад в двойных стандартах. По его мнению, между французским и российским народами существует великая дружба, но, к сожалению, нынешним французским властям не хватает образования и элементарных знаний истории, чтобы понять Россию и признать за ней ее абсолютное право защищать свои интересы. 14 октября 2016 ARTE

ARTE: Французский философ поведал миру о коварстве Путина Комментируя доклад Бориса Немцова, недавно изданный во Франции, французский философ Мишель Ельчанинофф обвинил Владимира Путина в том, что он манипулирует российским народом. В интервью ARTE Ельчанинофф отметил, что российский лидер распаляет националистические настроения и использует православие как орудие, чтобы настроить россиян против Запада и не дать Украине покинуть российскую сферу влияния. 3 марта 2016 ARTE

Сирийская оппозиция: Россия добилась своего и хочет мира В студии телеканала ARTE сирийский оппозиционер Бассма Кодмани высказала свои предположения относительно резкой перемены российской стратегии в Сирии. По ее мнению, Владимир Путин захотел ввести режим прекращения огня, поскольку добился своей цели – укрепил режим Башара Асада и обеспечил ему выгодное положение для переговоров. Вместе с тем он понимает, что восстановить контроль над всеми территориями Асад все равно не сможет, поэтому настало время перейти к политическому урегулированию. 26 февраля 2016 ARTE

ARTE: Турецкие фермеры не знают, на что жить без российского рынка Многие турецкие фермеры сделали ставку на экспорт своей продукции в Россию, которая была крупнейшим покупателем турецких овощей и фруктов. Теперь же им приходится сбавлять обороты, увольнять наемных работников и искать средства, чтобы расплатиться по кредитам, которые они брали для развития поставок на российский рынок, передает телеканал ARTE. 7 января 2016 ARTE

Arte: Юных рекрутов на Украине учат видеть врага в жителях с востока страны Посетив под Киевом «казарму, замаскированную под детский лагерь», корреспондент Arte обнаружил, что украинская пропаганда бьет по самым юным и неокрепшим умам. Здесь детей учат не только выживать и владеть оружием, но и разжигают в них ненависть к «врагам с востока Украины» и внушают желание пойти на фронт, чтобы «убивать сепаратистов». 26 августа 2015 ARTE