ARTE
Французский журналист: для Путина есть только постоянная дуэль между Россией и США
Саудовская Аравия, Турция и Египет — всё это давние союзники США, но теперь они выстраивают партнёрство с Россией. По выражению эксперта ARTE, Путин «ведёт браконьерскую охоту на американских землях» и делает это довольно успешно, заполняя те пустоты, где США сдали свои позиции. А вызвано это тем, что для российского лидера вся политика сводится к глобальному противостоянию Москвы и Вашингтона.
ARTE: защитники Исаакия обвиняют церковь в коррупции, а власть — в бездействии
Противники превращения Исаакиевского собора из музея в место богослужений считают, что церковь таким образом получает «подарки» от власти за свою провластную активность. При этом подобные решения, по их словам, принимаются на федеральном уровне, а местные чиновники беспрекословно их исполняют, приводит их мнение телеканал ARTE.
Фанни Ардан объяснила, почему не стоит демонизировать Россию
Запад почему-то считает себя вправе оценивать весь остальной мир, а местные СМИ давно превратились в лакеев Америки, в унисон повторяющих одни и те же точки зрения, заявила актриса Фанни Ардан в интервью телеканалу ARTE. Ардан видит в России мощный противовес империализму Соединённых Штатов, но подчёркивает, что в любой стране её в первую очередь привлекает культура, а не политика.
ARTE: В Грузии не спешат развеять миф о героизме Сталина
Посетив музей Иосифа Сталина в его родном городе Гори, корреспондент ARTE обнаружил один советский пафос – но ни малейших сведений о пытках, депортациях и миллионах погибших. Более того – буквально на каждом углу этого маленького грузинского городка чувствовалась ностальгия по отцу народов. Единственные свидетельства сталинского террора, которые удалось найти журналисту среди музейных экспонатов, были столь немногочисленны и так плохо освещены, что ими вряд ли можно развеять миф о героизме советского лидера.
ARTE убедился: Крымчане все еще в эйфории из-за возвращения в Россию
Пообщавшись с жителями Крыма, корреспонденты французского телеканала ARTE убедились в том, что они по-прежнему испытывают эйфорию по поводу возвращения в состав России. Хоть некоторых крымчан и расстраивает нынешняя вражда между братскими народами – русскими и украинцами, подавляющее большинство демонстрирует преданность своей вновь обретенной родине. И «никого даже не шокирует» то, каким способом Россия «захватила Крым», говорится в репортаже.
Французский депутат: Чтобы понять Россию, Франции не хватает знания истории
В эфире аналитической передачи на канале ARTE французский парламентарий Николя Дюик встал на защиту России и обвинил Запад в двойных стандартах. По его мнению, между французским и российским народами существует великая дружба, но, к сожалению, нынешним французским властям не хватает образования и элементарных знаний истории, чтобы понять Россию и признать за ней ее абсолютное право защищать свои интересы.
ARTE: Французский философ поведал миру о коварстве Путина
Комментируя доклад Бориса Немцова, недавно изданный во Франции, французский философ Мишель Ельчанинофф обвинил Владимира Путина в том, что он манипулирует российским народом. В интервью ARTE Ельчанинофф отметил, что российский лидер распаляет националистические настроения и использует православие как орудие, чтобы настроить россиян против Запада и не дать Украине покинуть российскую сферу влияния.
Сирийская оппозиция: Россия добилась своего и хочет мира
В студии телеканала ARTE сирийский оппозиционер Бассма Кодмани высказала свои предположения относительно резкой перемены российской стратегии в Сирии. По ее мнению, Владимир Путин захотел ввести режим прекращения огня, поскольку добился своей цели – укрепил режим Башара Асада и обеспечил ему выгодное положение для переговоров. Вместе с тем он понимает, что восстановить контроль над всеми территориями Асад все равно не сможет, поэтому настало время перейти к политическому урегулированию.
ARTE: Турецкие фермеры не знают, на что жить без российского рынка
Многие турецкие фермеры сделали ставку на экспорт своей продукции в Россию, которая была крупнейшим покупателем турецких овощей и фруктов. Теперь же им приходится сбавлять обороты, увольнять наемных работников и искать средства, чтобы расплатиться по кредитам, которые они брали для развития поставок на российский рынок, передает телеканал ARTE.
Arte: Юных рекрутов на Украине учат видеть врага в жителях с востока страны
Посетив под Киевом «казарму, замаскированную под детский лагерь», корреспондент Arte обнаружил, что украинская пропаганда бьет по самым юным и неокрепшим умам. Здесь детей учат не только выживать и владеть оружием, но и разжигают в них ненависть к «врагам с востока Украины» и внушают желание пойти на фронт, чтобы «убивать сепаратистов».
На ниве прекрасного в России расцвело искусство подделок
В России крайне сложно купить оригинальное произведение искусства, 70% всего рынка наполнено подделками. В определенной мере в этом виноваты «новые русские», которые не жалеют денег на картины, не разбираясь в их подлинности, передает ARTE.