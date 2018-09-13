ARTE: Казахстан вводит преподавание на английском, чтобы уйти из-под влияния Москвы

В Казахстане вводится преподавание общеобразовательных предметов в школах на английском языке, и, по словам журналистов ARTE, цель данной программы — воодушевить молодёжь учиться за рубежом, а не в России. При этом Казахстану приходится балансировать между сверхдержавами, которые его окружают, и в противовес им вести диалог с Западом.

70 лет советского режима оставили свой след на Казахстане: от урбанизации и памятников во славу Красной армии до его политической системы и президента, за которого на выборах отдают достойное советской эпохи количество голосов.

Но сегодня Казахстан всё больше и больше поворачивается к Западу. Так, к 2025 году страна рассчитывает перейти от кириллицы к латинскому алфавиту. И поэтому в самых отдалённых школах предметы должны преподаваться на английском. Чтобы воплотить в жизнь эту реформу, преподаватели должны выучить язык Шекспира в ускоренном темпе.

АЙЖАН ОЛЖАЕВА, преподаватель биологии в лицее Семея: Я работаю в образовании уже 25 лет. Я никогда и подумать не могла, что однажды стану преподавать на английском.

Цель заключается в том, чтобы воодушевить будущих учеников учиться за рубежом, а не в России, как часто было до сих пор.

АЙНУРА БУТАБАЕВА, преподаватель английского: У них будет возможность увидеть мир не только на картах во время уроков географии. Мы поможем им открыть глаза. У них появится возможность путешествовать и добиваться иностранных правительственных стипендий.

Чтобы меньше зависеть от Москвы, Казахстан хочет также облегчить режим для иностранных инвестиций, и прежде всего там ждут соседей из Китая. Они вложили почти 35 миллиардов евро в развитие инфраструктуры последнего участка древнего Шёлкового пути — стратегического места, ценность которого удалось распознать этой транспортной компании. Она была открыта два года назад, и теперь 90 процентов своего торгового оборота она реализует, благодаря Китаю.

БЕРИК КУРМАТАЕВ, сооснователь ATO: У нашей страны есть два пункта, через которые попадают товары из Китая. Отсюда они могут направляться напрямую в Европу. У транспортного сектора есть огромный потенциал. По морю товары из Китая в Европу доставляются за 40 дней. Однако через Казахстан поезд может проехать за 18, даже 16 дней.

И всё же это слабая позиция. В самом большом университете страны этот политолог, эксперт по международным отношениям рассказал нам о том, как тяжело найти баланс сил.

ЧАРЛЬЗ САЛЛИВАН, профессор Назарбаев Университета: Казахстан зажат между двумя сверхдержавами. Это маленькое государство без доступа к морю, и поэтому ему нужно сохранять хорошие отношения с Россией и Китаем. Но также ему нужно в противовес им вести диалог с Западом.

Военные интервенции России от Грузии до Украины напомнили, какой линии поведения нужно придерживаться. Выйти из-под влияния Москвы возможно, но при этом никогда не нужно бросать вызов кремлёвским властям.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2018 года.