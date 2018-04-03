ERR: доклад для Казахстана эстонцы проиллюстрировали фотографией Бората

Министерство внутренних дел Эстонии оказалось в неловкой ситуации перед представителями Казахстана. Как передаёт ERR, в качестве иллюстрации одного из выступлений была использована фотография героя запрещенного в Казахстане фильма «Борат».

Посетившие Эстонию заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Жумагалиев, его команда и принимающая их сторона оказались в неловкой ситуации в Министерстве внутренних дел Эстонии. Как передаёт ERR, в качестве иллюстрации одного из выступлений была использована фотография героя запрещенного в Казахстане фильма «Борат», которого сыграл британский комик Саша Барон Коэн.

Один из участников прошедшей на прошлой неделе встречи, пожелавший остаться анонимным, сказал ERR, что возникла неудобная ситуация, но докладчик быстро отреагировал и извинился. Также министр внутренних дел Андрес Анвельт лично извинился перед гостями из Казахстана в связи с неудачным слайдом.

«Это был действительно глупый пример, но, к счастью, всё было решено на месте», — прокомментировал он произошедшее.

Министерство внутренних дел признало факт недоразумения.

«Это произошло, когда в подготовленной МВД для Казахстана презентации были использованы неподходящие изображения. Гостям были принесены извинения, и автор презентации понял свою ошибку», — сказала руководитель по коммуникациям МВД Кристийна Херодес.

Как отмечает портал, образ тележурналиста Бората из одноимённого фильма является в Казахстане табу. Фильм запрещён, поскольку, по словам властей, он создаёт о Казахстане впечатление отсталой и консервативной страны.