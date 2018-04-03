DELFI: эстонские наркоманы украли планшет с военными тайнами у немецкого подполковника

Прибалтийским СМИ стало известно о преступлении, произошедшем в прошлом году, когда два наркомана украли у подполковника бундесвера цифровые носители с секретной информацией. Однако, как пишет DELFI, благодаря оперативной работе полицейских преступники были задержаны, а похищенное имущество вернулось к потерпевшему. Как отмечает портал, никакая засекреченная информация не пропала и не утекла.

Начальник штаба Центра компетенции киберзащиты НАТО стал жертвой воришек в Эстонии. Как пишет DELFI, 14 мая прошлого года офицер бундесвера подполковник Франц Лантенхаммер оставил своё авто в Старом Таллине. Через полтора часа, вернувшись на парковку, офицер обнаружил, что заднее правое стекло разбито, его рюкзак и чемодан пропали. Вместе с этим воры прихватили лэптоп бундесвера и пять флешек. Также им достался планшет, принадлежащий Силам обороны Эстонии.

Тем же вечером полиция допросила Лантенхаммера при помощи переводчика. В протокол записали, что на флешках была закриптованная тайна. Мужчина никого в краже не заподозрил.

Для начала полицейские, расследовавшие данное дело, посмотрели записи камер на парковке. И наткнулись на пятиминутную сцену: двое мужчин в тёмных одеждах орудуют в авто подполковника. Следователь распознал в одном из них 28-летнего Владислава, который был неоднократно наказан за кражи, ограбления и наркопреступления. Последний раз он попался стражам порядка под амфетамином четыре дня назад.

Поскольку украденные компьютеры содержали важную информацию, полиция сразу же начала поиски Владислава. Мужчина был задержан той же ночью. Он осознал, что похитил важное военное имущество и на месте передал его полицейскому. Из наиболее ценных вещей отсутствовал лишь планшет. Несколько часов назад Владислав продал его за €50, а поскольку покупателем оказался знакомый вора, полиция быстро вернула украденное.

На следующий день полиция задержала соучастника Владислава, 22-летнего Игоря. Он сказал: «Просто захотелось, и я разбил стекло».

Задержанный по подозрению в краже Владислав объяснил содеянное нехваткой денег: «Безнадёга, когда от работодателей приходят смс-сообщения: мол, вы наказаны, не можем вас взять на работу».

Суд назначил Владиславу почти пять с половиной лет тюремного заключения, Игорю — полтора.

Сам подполковник Лантенхаммер похвалил эстонскую полицию и отметил профессионализм следователей.

«Полицейские, занимавшиеся случаем, очень сведущие и посвящённые. Всегда присутствовал и устный переводчик, переводивший всё на немецкий. Это помогло понять происходящее», — заявил Лантенхаммер.

Он отметил, что быстрый возврат украденного был очень важен, поскольку оно нужно было ему для выполнения ежедневной работы. По его словам, никакая засекреченная информация не пропала и не утекла.