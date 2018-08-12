Le Monde: «исторический» договор по Каспию нужен России не из выгоды, а ради имиджа

После десятилетий переговоров и саммитов пять прикаспийских государств наконец готовы подписать соглашение по статусу Каспийского моря. По словам журналиста Le Monde, в нём Россия утрачивает позиции по ряду вопросов, но при этом укрепляет свой имидж дипломатического лидера и обеспечивает себе военное доминирование в регионе.

«Это эпилог более 20 лет трудных переговоров, на кону в которых стояла нефть, газ и икра», — пишет Le Monde. И вот главы России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении должны подписать «исторический» договор, который определит статус Каспийского моря. Нынешний саммит глав государств станет пятым по счёту с 2002 года, а технических и министерских встреч за всё время было проведено больше 50, отмечает издание.



Со времён распада Советского Союза Каспийское море оказалось в юридическом вакууме, поскольку между некоторыми из государств, которые имеют к нему выход, сохранялись разногласия. И новый договор, впрочем, не устранит все причины для споров вокруг этого самого большого в мире озера, предупреждает автор статьи. Однако он должен снизить напряжённость в регионе, который богат углеводородами. По некоторым оценкам, здесь находятся залежи почти 50 млрд баррелей нефти и почти 300 трлн кубометров природного газа.



Новый договор предусматривает «особый правовой статус» для Каспийского моря, и пять стран будут разделять его морские и подводные ресурсы между собой. Он «расширяет возможности для сотрудничества» между странами, которые выходят на берег Каспия, но, по словам экспертов, некоторые государства в итоге могут выиграть больше, чем другие. Так, например, Туркмения, одна из самых закрытых стран в мире, рассчитывает проложить по дну Каспия трубопроводы, которые позволят ей экспортировать свой газ через Азербайджан в Европу.



Впрочем, проект Туркмении ранее встречал сопротивление со стороны других игроков региона, а сейчас против него могут выступить Москва и Тегеран по экологическим причинам. В итоге именно Россия и Иран могут больше других потерять от нового договора, считают эксперты.



Однако, если России и придётся оставить свои позиции по ряду вопросов, она набирает немало очков за то, что смогла вывести ситуацию из тупика и укрепить свой имидж как страны, которая строит дипломатические соглашения, приводит издание слова аналитика Джона Робертса из Атлантического совета. Более того, этот договор должен установить военное доминирование России в регионе, поскольку третьим странам будет запрещено иметь военные базы на Каспии. Иран же, в свою очередь, сможет запустить совместные проекты с Азербайджаном.



Помимо экономических и военных соображений, соглашение даёт надежду на сохранение экологического разнообразия в регионе, отмечает журналист. Благодаря новому режиму понятных и общих квот на добычу икры, популяция белуги может увеличиться, предполагает издание.